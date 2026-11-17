Tranziția energetică se află în acest moment într-o nouă etapă și trebuie să fim de acord că numai capacitatea de producție pe hârtie nu va conduce la schimbări majore și să avem în vedere că această capacitate trebuie integrată în rețea și stocată, a declarat, luni, Ion Dumitru, șef serviciu surse regenerabile și tranziție energetică în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, la un eveniment de profil.

‘Constatăm că avem o dinamică a noilor capacități de producere și, în principal, din surse regenerabile, avem un apetit pentru capacități de stocare și totuși, prețul final al energiei electrice la consumator, către economie, de fapt, nu înregistrează o corecție mult așteptată. Înainte de a cita niște date, trebuie să fim de acord că tranziția energetică, probabil, în acest moment, se află în altă etapă. Trebuie să fim de acord că numai capacitatea de producere pe hârtie nu va conduce la schimbări majore. Și atunci trebuie să avem în vedere faptul că, în primul rând, această capacitate trebuie să fie integrată în sistem, înțelegând atât preluarea acesteia de rețea, și stocată, eventual, cu ajutorul unor mijloace de flexibilitate, și s-o adresăm consumului, economiei, s-o adresăm în cantitatea dorită, la un preț predictibil și la un preț care să permită desfășurarea activității economice în continuare’, a spus Dumitru.

Potrivit acestuia, în prezent ne regăsim într-o dinamică a dezvoltării capacității de producere în surse regenerabile, în primul rând. Datele cunoscute în acest moment, pentru primele nouă luni ale acestui an, arată o dinamică susținută, respectiv plus 1.520 de megawați în solar, care conduc la un total de 4.614 megawați în solar. De asemenea, eolianul înregistrează o creștere de 305 megawați, care conduce la circa trei 3.400 megawați instalați în acest moment.

‘Și în stocare, 1.122 de megawați în stocare, de fapt, o creștere față de anul trecut, de 668 de megawați. Trendul este crescător și ne așteptăm pentru anul care vine la o explozie în acest sens. Și în cazul producerii distribuite, am în vedere prosumatorii, după cum cunoașteți, am înregistrat o creștere excepțională. (…) Suntem la nivelul lunii august undeva la circa 385.000 și un raport încă nepublicat ne conduce la un număr crescut, 395.000’, a adăugat oficialul ANRE.

Astfel, a subliniat el, se constată o provocare de a instala aceste capacități de producție, care vor conduce la necesitatea unei atenții deosebite de integrare a ‘acestui număr impresionant’ de megawați, care trebuie să devină proiecte mature, susținute economic și care să fie integrate în sistem.

De asemenea, Ion Dumitru a precizat că el vede lanțul de producție, transport și consum ca pe un lanț integrat, ce trebuie privit în toate valențele sale, și că nu se poate miza pe un preț predictibil pentru o cantitate de energie pe care economia și-o dorește doar focusându-ne pe mai mulți megawați instalați, în special din surse regenerabile.

‘Știm cu toții că, de fapt, integrarea acestor surse regenerabile în sistem va fi adevărata provocare. Și aici, aș veni cu sugestia că toate schemele de promovare a surselor regenerabile, vorbim atât de schemele de certificate verzi, CFD etc, nu sunt suficiente și cred eu că atenția va trebui focusată și mai mult decât atât, și pe promovarea unor reguli privind rețelele electrice. Și trebuie să ne amintim faptul că rețelele electrice sunt reglementate, de fapt, ele beneficiază investițional de fonduri europene sau publice. Ca urmare, rolul autorității aici, pentru că trebuie să vină vorba și de rolul autorității în a promova depășirea acestor momente în care ne situăm, este acela de a elabora o reglementare, care să vizeze un echilibru între ceea ce înseamnă investiție în rețea, dar și disponibilitatea din punct de vedere al prețului pe care energia o să o aibă la consumatorul final. Suplimentar acestui aspect, vorbeam și de stocare și flexibilizare. Aceste concepte vor trebui promovate și știm, de altfel, că stocarea deja se bucură de avantaje vizavi de taxe și tarife. Cred eu, în continuare, prin reglementări, va trebui să avem în vedere promovarea acestor concepte de integrare a acestora în piață’, a mai spus Dumitru la conferința ZF Energie 2026 – ‘De la energie verde la reindustrializare: Care sunt verigile lipsă între producătorii de energie și competitivitatea industrie’.

El a adăugat că, în opinia sa, consumatorul va trebui să treacă de la statutul lui de consumator pasiv, în măsura în care este posibil să o facă, pentru că nu toate aspectele tehnologice permit adaptabilitatea consumului la noile cerințe și dinamica sistemului electroenergetic, și să se poată adapta și să poată să răspundă pozitiv la adaptarea consumului la intervalele orare la care energia electrică este la un preț bun.