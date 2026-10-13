Șeful ANRE: Investițiile în securitatea cibernetică sunt tratate cu toată seriozitatea de către autoritatea de reglementare

Securitatea cibernetică și investițiile în securitatea cibernetică sunt tratate cu toată seriozitatea de către autoritatea de reglementare, a declarat, marți, la un eveniment de specialitate, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

‘Mi-aduc aminte că, anul trecut, (…) am făcut o declarație care s-a viralizat, cu privire la posibilitatea întâmplării unui fenomen de blackout în România și făceam o comparație cu posibilitatea de a veni extratereștrii. A trecut un an de zile de la acea declarație și nu au sosit nici extratereștrii și nici blackout n-am avut. Îmi permit să fac această glumă, pentru că, în spiritul discuțiilor din spațiul public făcute de anumiți decidenți, am decis să cobor și eu puțin nivelul. Referitor la Plx 426, care are ca obiect modificarea Ordonanței de Urgență 33 pe 2027 care legiferează activitatea autorității de reglementare, este un proiect care are trei inițiatori. Securitatea cibernetică, în momentul de față, și investițiile în securitatea cibernetică sunt tratate cu toată seriozitatea de către autoritatea de reglementare. Metodologia care este în vigoare, astăzi, răspunde la orice fel de provocare pe care o pot avea operatorii de distribuție cu privire la implementarea măsurilor de cybersecurity. În Plx-ul acesta se face referire doar la partea de securitate cibernetică, din perspectiva rețelelor, de o securitate cibernetică care se lărgește întregului spectru în domeniu, în tot Sistemul Energetic Național. Pe partea de producție este o altă inițiativă care presupune certificarea softurilor pentru anumite echipamente care vin din China, ca să nu ne ascundem după deget’, a afirmat Niculescu.

Acesta a menționat, totodată, că, la nivelul ANRE, există preocupări cu privire la implementarea soluțiilor de Inteligență Artificială (AI).

‘(…) Avem preocupări cu privire la implementarea soluțiilor de Inteligență Artificială. Profit de ocazie pentru a spune că ar trebui o amplă dezbatere cu privire la lucrul acesta, pentru că implicațiile pot aduce foarte mari beneficii atât în activitatea de furnizare, cât și în activitatea de distribuție, dar, de asemenea, trebuie evaluat riscul în cel mai serios mod posibil. De aceea, cred că discuțiile referitoare la implementarea măsurilor de Inteligență Artificială în cicluri repetitive, în evaluarea activităților, nu neapărat calitative, trebuie să fie obiectul unei discuții cât se poate de aprofundate cu toți actorii din domeniu, pentru că, la sfârșitul zilei, responsabil pentru o acțiune care se dovedește a fi corectă sau nu, este tot factorul uman. (…) Dezbaterile acestea trebuie începute cât mai repede, pentru că și la nivelul autorității de reglementare luăm în considerare implementarea soluțiilor de Inteligență Artificială pentru anumite activități pe care le avem, în scopul de a ne desfășura activitatea mai eficient’, a subliniat George Niculescu.

Provocările dezvoltării accelerate a producției de energie regenerabilă și prețul energiei în această iarnă și anul viitor au fost doar câteva dintre temele abordate, marți, în cadrul evenimentului Profit Energy.forum – ‘Energia României în Europa – între independență și interdependență’, ajuns la cea de-a X-a ediție.