Niculescu (ANRE): Problema pe care trebuie să ne-o punem e ce facem cu gazul pe care îl extragem din Marea Neagră în 2027

O scădere a prețului la gaze nu se vede în perioada următoare și problema pe care ar trebui să ne-o punem este ce facem cu gazul natural pe care începem să-l extragem din Marea Neagră la începutul anului 2027, a transmis, luni, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, la Forumul Gazelor Naturale.

‘Eu aș vrea să ne întoarcem puțin și să vă spun că ne punem foarte des, chiar obsesiv, întrebarea dacă vom avea gaze naturale în iarna aceasta, iarna trecută, în fiecare iarnă revine obsesiv această întrebare și practic acesta a fost unul dintre lucrurile care ne-a preocupat înainte de fiecare sezon rece: dacă vom avea gaze naturale. După ce plafonarea la gaze naturale aproape a expirat, a început să apară o a două întrebare: care va fi prețul gazelor? Nu ne mai întrebam doar dacă vom avea marfa, ci și care va fi prețul pentru gaze naturale. Prelungindu-se într-o altă formă schema de sprijin, reglementându-se prețul pentru producători la 110 lei, practic, pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică problema a fost rezolvată, însă agenții economici au fost expuși complet volatilității în piața de gaze naturale. (…) dacă ne uităm la preț, nu putem să nu observăm – și toți putem să facem lucrul acesta în mod transparent – valorile sunt crescute. Nu se vede niciun fel de scădere a prețului în perioada următoare și, atunci, problema pe care ar trebui să ne-o punem este ce facem cu gazul natural pe care începem să-l extragem din Marea Neagră, la începutul anului 2027’, a spus Niculescu.

În opinia acestuia, decidenții trebuie să se gândească dacă sunt suficiente veniturile la bugetul de stat din dividende, din redevențe și din alte taxe pe care producătorii de gaze naturale vor trebui să le plătească pentru gazul pe care îl vor extrage din Marea Neagră sau trebuie să se gândească la valoarea adăugată pe ar trebui să o aibă acest gaz natural.

‘Sunt agenții economici care, așa cum spuneam mai devreme, au fost afectați, impactați de această volatilitate și de creșterea de preț, pregătiți să facă achiziții de gaze naturale de la producători direct sau prin intermediul piețelor, în așa fel încât să-și asigure sursa la un preț fix pe o perioadă de timp mai lungă? Care este valoarea adăugată pe care o dăm acestui gaz? Eu cred că ar trebui să previn din punct de vedere economic și industrial această resursă și să ne gândim cum poate fi dezvoltată economia României atâta timp cât avem această resursă disponibilă în câteva luni’, a susținut acesta.

Președintele ANRE a subliniat că nu a văzut niciun plan concret de creștere a competitivității economice industriale pe baza resursei pe care România urmează să o exploateze la începutul anului viitor.

‘Cum vă spuneam, după părerea mea, nu sunt suficiente doar venituri la bugetul de stat din aceste activități și vreau să vă spun cu toată deschiderea, sinceritatea: până acum, n-am văzut vreun plan concret de corelare a creșterii competitivității economice industriale legată de resursa pe care urmează să o exploatăm. Și exploatarea acestei resurse știți bine că are o poveste complicată, decizii luate de mult timp, deci timp a fost pentru a pregăti această corelare. În 2021, îmi aduc aminte că se întrebau mulți în spațiul public de ce se cumpără o companie care are sediul în altă țară și ce va face România cu gazul respectiv. Iată că astăzi ajungem să îl extragem și încă nu știm ce vom face cu el’, a arătat George Niculescu.

Potrivit acestuia, România ar trebui să folosească avantajul de a avea gaze naturale pentru a-și construi economia și industria pe baze competitive.

‘Evident că este bine să fim exportatori de securitate, este bine să exportăm gaze naturale, dar eu cred că trebuie să folosim acest avantaj pe care îl avem într-un mod în care trebuie să ne construim economia și industria pe baze competitive’, a mai spus el.