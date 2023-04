Emisiile de CO2, indicatorul vedetă pentru creditarea verde

Piața creditelor verzi este una relativ nouă în România, dar ea a prins foarte bine și tot mai multe bănci introduc în oferta lor astfel de împrumuturi. Dacă în 2018, doar patru bănci ofereau asemenea credite, numărul lor a ajuns la 11 anul acesta. Avantajele acestor oferte sunt că au dobânzile și comisioanele mai mici decât creditele ipotecare clasice, dar locuințele achiziționate sunt mai scumpe datorită eficienței energetice sporite.

Amprenta de carbon, adică emisiile de CO2 pe MWh pentru proiectele de energie regenerabilă și indicatorul kilogram de CO2 emis pe metru pătrat pentru proiectele rezidențiale, tind să devină instrumente bancare de evaluare care vor atârna tot mai greu în politica de creditare a instituțiior financiare pentru companii și persoane fizice. Acordarea de credite pentru achiziționarea de locuințele eficiente energetic și renovarea energetică a celor vechi, pentru investițiile în producerea de energie regenerabilă sau tehnologii prietenoase cu mediul este stimulată de bănci prin produse în concordanță cu noile politici ESG (politici de mediu, sociale și de guvernanță). La rîndul său și Banca Națională a României acordă o atenție sporită aceste piețe verzi, iar începând cu luna mai a anului trecut ea colectează de la bănci informații cu privire la creditele cu destinație climatică, ca urmare a Recomandării Comitetului Național de Supraveghere Microprudențială (CNSM) nr. 6/2021 care prevedea, printre altele, completarea Centralei Riscului de Credit din cadrul BNR cu informații privind creditele verzi, plecând de la taxonomia europeană.

Cum arată primele date

În perioada mai-septembrie 2022, companiile accesaseră credite verzi în valoare de 976 milioane de lei (circa 200 de milioane de euro. „Referitor la provocarile ridicate de schimbarile climatice si eficienta energetica, din mai 2022 BNR a început sa colecteze informații de la banci privind creditele verzi. Datele arată că între mai și septembrie 2022, companiile au luat credite verzi totalizând 976 milioane de lei, reprezentând 0,56% din portofoliul de împrumuturi pentru companii.

Compoziția acestor credite verzi este dominată de împrumuturile pentru clădiri verzi (42%), urmate de cele pentru electricitate, sisteme de încălzire și de răcire (24%) și de cele acordate pentru eficiența energetică (13%)”, declara recent Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, la conferinta „Investments in challenging times: How can Romanian firms thrive in the new context?”. Pe fondul creșterii prețurilor la utilități, românii au devenit și ei tot mai interesați de achiziționarea unor locuințe cât mai eficiente din punct de vedere energetic, astfel că în perioada mai-decembrie 2022 o treime din creditele ipotecare nou acordate au fost credite verzi, destinate achiziționării de clădiri verzi sau creșterii eficienței energetice. De asemenea, datele BNR mai arată că pe parcursul anului trecut 20.000 de români au apelat la credite verzi pentru cumpărarea de locuințe și mașini electrice.

Portofoliile marilor bănci

După valoarea activelor deținute, anul trecut primele trei locuri în sistemul bancar au fost ocupate de Banca Transilvania, BCR și BRD. O parte importantă a activității lor de creditare a fost dedicată celei verzi, iar acest lucru se vede din rezultatele lor.

Banca Transilvania

În anul 2022 Banca Transilvania a facut un pas important în direcția intensificării eforturilor de finanțare sustenabilă a clienților săi, înființând Departamentul Credite Verzi și Sustenabile, special creat pentru a coordona activitatea de creditare sustenabilă adresată companiilor. Potrivit datelor băncii, anul trecut creditarea verde a însemnat:

-acordarea a 371 credite verzi în valoare de 790 milioane de lei;

-creditele verzi acordate companiilor au crescut cu 55% față de anul precedent;

-în anul 2022, 1 din 5 credite ipotecare/imobiliare acordate s-a calificat drept verde;

-a fost acordat un volum de 846 milioane de lei credite ipotecare/imobiliare verzi din care 560 milioane de lei au fost aliniate cu taxonomia EU (aliniere parțială);

-Valoarea creditelor verzi pentru 2023-2025 este estimată la circa 3.500 milioane de lei.

BCR

La nivelul BCR, raportul pe anul trecut a arătat o creștere a interesului clienților pentru creditele verzi:

Creditul verde ipotecar “Casa Mea NaturA” a avut o pondere de aproximativ 42% din volumul total de credite ipotecare standard acordate de BCR în 2022, cu o valoarea totală a finanțărilor de 1.225 miliarde de lei (250 milioane de euro). Creditul se acordă pentru imobilele cu certificate energetic A sau pentru locuințe verzi certificate de Romanian Green Building Council;

Peste 784 milioane de lei (160 milioane de euro) în finanțări verzi (energii regenerabile, eficiență energetică și clădiri verzi), în creștere cu 94% față de 2021;

BRD

Rezultatele aferente anului 2022 reconfirmă faptul că BRD este pregătită să finanțeze tranziția sustenabilă, integrand principiile ESG în activitatea de creditare. Valoarea tranzacțiilor noi de finanțare sustenabilă realizate a atins 215 milioane de euro, reprezentând un pas important către obiectivul strategic de un miliard de euro în finanțări sustenabile acordate până la sfârșitul anului 2025. Bancă a lansat abia în primăvara anului trecut primele credite verzi destinate populației, iar raportul băncii pe 2022 nu face nicio referire la evoluția acestei creditări, iar până la închiderea ediției nu am primit niciun răspuns la solicitarea Income în această privință. Oferta BRD pe acest segment este reprezentată de:

-Creditul de nevoi personale Expresso Verde este destinat pentru cei ce își achiziționează mașini electrice sau hybrid de tip plug-in sau alte tipuri de vehicule verzi precum biciclete, trotinete sau scutere electrice, dar și pentru echipamente ce folosesc energie regenerabilă, precum panourile solare și multe altele, sau echipamente ce îmbunătățesc eficiența energetică a locuinței’

-Creditul Habitat Verde este un produs lansat în parteneriat cu Romanian Green Building Council și este destinat celor care își achiziționează o locuință sustenabilă, certificată ca fiind verde de către aceștia.

Cum arată astăzi ofertele de creditare

Pentru a vedea care este oferta de credite verzi din piață am făcut o simulare cu ajutorul celor de la platforma bankata.ro. Pentru aceasta am ales un credit pe 30 de ani cu o valoare de 300.000 de lei, iar rezultatele se pot vedea în tabelul alăturat.

Ce înseamnă o locuință verde

Elementele care definesc o locuință ca fiind una verde sunt:

-Este eficientă energetic și folosește cât mai multă energie verde (din surse regenerabile), generând un impact pozitiv nu numai asupra mediului, ci și asupra locuitorilor săi, prin costuri mai miciș

-Este construită din materiale sustenabile, durabile, de o calitate superioară, care vor micșora costurile pentru reparaţii,

-Produce cantităţi mai mici de deșeuri și contribuie astfel la reducerea impactului asupra mediului de-a lungul timpului

-Calitatea aerului din interior este îmbunătățită prin soluții de ventilație și prin utilizarea vopselelor, lacurilor și adezivilor fără compuși toxici.

Toate aceste elemente sunt analizate la acordarea unui credit verde pentru cumpărarea unei locuințe.

8 din 10 clădiri au nevoie de renovare energetică

Statisticile arată că, în România, aproape 8 din 10 clădiri (77%) au nevoie de renovare energetică, ele fiind construite înainte de 1980 când nu existau standarde de eficiență energetică pentru anveloparea clădirii. Din cele aproape 340.000 de clădiri propuse pentru reabilitare energetică, conform scenariului recomandat de strategia națională de renovare, aproape 310.000 sunt imobile rezidenţiale. La acestea se adaugă 4.361 de şcoli, 161 de spitale, 14.324 de alte unităţi sanitare, 1.539 de clădiri de birouri şi sedii administrative, 73 de hoteluri, 2.394 de restaurante şi cafenele, precum şi 7.686 de magazine şi centre comerciale. Un studiu privind renovarea energetică a clădirilor realizat pentru Comisia Europeană estima că în România doar 1,3% din renovările realizate în sectorul rezidențial au avut o profunzime medie și 0,1% au fost renovări profunde (îmbunătățesc performanța energetică a unei clădiri cu cel puțin 60%), aceasta din urmă însemnând că pe lângă renovarea clădirii s-au executat și lucrări de eficientizare a consumului energetic în urma cărora acesta a scăzut cu 60-70%. De asemenea, pentru clădirile nerezidențiale doar 1,9% din renovări au avut o profunzime medie și 0,4% au fost renovări profunde.