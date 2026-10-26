Exact Tours: Peste 100.000 de turiști străini aduși în România în aproape trei decenii de incoming

România răspunde unor interese turistice tot mai diverse, atrăgând vizitatori străini prin patrimoniul său cultural și istoric, de la mănăstirile pictate din Bucovina și bisericile fortificate din Transilvania până la tradițiile păstrate în comunitățile locale și simbolurile perioadei comuniste, încă vizibile în spațiul urban și în viața cotidiană. Peste 100.000 de turiști străini au vizitat România prin intermediul agenției de turism Exact Tours, în ultimii 25 ani, cu exceptia anilor de pandemie.

Touroperator român cu activitate în turismul internațional din 1998, Exact Tours dezvoltă prin divizia sa de incoming programe turistice dedicate vizitatorilor străini care descoperă România și, în numeroase cazuri, destinațiile învecinate. Exact Tours este, în același timp, turoperator de circuite și croaziere de grup pentru turiștii români în Asia, Africa, America de Sud și de Nord, Oceania/Pacific și Europa. Agenția de turism a fost înființată în urmă cu 28 de ani pentru activitatea de incoming, iar ulterior divizia de outgoing s-a dezvoltat sub numele Exact Travel.

În 2026, compania și-a reunit cele două direcții de business sub aceeași identitate, Exact Tours, pentru o identitate și o viziune comune.

Activitatea de turism de incoming contribuie cu aproximativ 35-40 % la volumul de vânzări al Exact Tours. În 2026 este estimat să crească la 15 milioane de euro, cu 15–20% față de 2025.

Sezonul incoming din 2026 a fost marcat de incertitudinile generate de conflictul din Orientul Mijlociu. O parte din turiștii care aveau rezervări pentru România au renunțat la călătorie din precauție, în timp ce alții s-au reorientat către țări mai apropiate și sejururi mai scurte. Astfel, unii călători din Europa Occidentală au ales state din Europa de Est, inclusiv România. În acest context și în pofida unui sezon dificil, Exact Tours a reușit să mențină un flux constant de turiști străini și un volum de activitate comparabil cu cel din 2024 și 2025.

Pentru 2027, divizia de incoming a Exact Tours pregătește extinderea activității pe piețe noi, precum Italia, și dezvoltarea unor circuite cu accent pe litoralul românesc și bulgăresc al Mării Negre. În paralel, partenerii internaționali ai Exact Tours se orientează către utilizarea mai frecventă a curselor aeriene regulate și către programe adaptate diferitelor categorii de turiști, în special seniori și grupurilor organizate. Exact Tours colaborează cu touroperatori internaționali care includ programele sale în propriile cataloage și broșuri și le promovează prin rețelele lor de distribuție și vânzare. Modelul de business este predominant B2B, iar parteneriatele externe reprezintă principalul canal prin care România ajunge în oferta comercială a unor piețe internaționale diverse.

România, descoperită prin cultură, istorie și tradiții

Turiștii străini care vizitează România sunt atrași de patrimoniul cultural, de istoria țării și de tradițiile păstrate în comunitățile locale, însă preferințele diferă în funcție de piața de proveniență. Europenii aleg în special Bucovina și mănăstirile cu fresce exterioare, în timp ce japonezii vor să vadă și bisericile fortificate din Transilvania. În paralel, turiștii individuali și grupurile mici sunt tot mai interesați de experiențe autentice: drumeții, plimbări cu mocănița, festivaluri tradiționale, ateliere de olărit și țesut, degustări de vinuri și produse locale sau descoperirea gastronomiei românești. Aceste preferințe se regăsesc în cererea venită din piețe precum Spania, Portugalia, Franța, Japonia, Taiwan, Statele Unite, Canada și țările din America Latină și Asia.

Circuite cu plecări garantate și programe adaptate piețelor externe

Sezonul incoming în România se desfășoară, în mod tradițional, din martie până în octombrie, însă în ultimii ani perioada de operare s-a extins, pe fondul evoluției cererii. Pentru a răspunde interesului turiștilor străini, Exact Tours organizează circuite regulate, cu date fixe și plecări garantate, adaptate preferințelor piețelor de proveniență.

Un circuit clasic de opt zile și șapte nopți poate include Bucureștiul, cu tur de oraș, zona Neamțului și mănăstirile din Moldova, Cheile Bicazului, Brașovul și Branul, Sighișoara, Sinaia și revenirea în capitală. Opțional, turiștii pot vizita Palatul Parlamentului și Muzeul Național al Satului “ Dimitrie Gusti “. Pachetele sunt construite, de regulă, cu servicii de cazare la hoteluri de trei și patru stele de garanție internațională, cu pensiune completă, transport și asistență turistică, vizite, zboruri, asigurare medicală de călătorie și costă aproximativ 1.350-1.400 de euro de persoană.

Pentru touroperatorii străini, România este frecvent propusă în combinație cu Bulgaria și Republica Moldova, iar unele programe se extind către alte destinații din Europa Centrală și de Est, Balcani și spațiul ex-iugoslav. Aceste circuite combinate răspund interesului turiștilor care doresc să descopere mai multe țări și culturi într-o singură călătorie.

Prin colaborarea cu partenerii externi, Exact Tours contribuie atât la organizarea propriu-zisă a circuitelor, cât și la promovarea României pe piețele de origine. Calitatea serviciilor și desfășurarea programelor fără incidente majore au susținut, de-a lungul timpului, recomandările directe ale turiștilor și consolidarea relațiilor cu partenerii internaționali.

Incomingul, o formă de promovare a României

Dincolo de organizarea circuitelor, incomingul are un rol economic și de imagine: aduce în România vizitatori internaționali, generează venituri din servicii turistice și contribuie la promovarea patrimoniului și a destinațiilor locale pe piețele externe.

„Incomingul este singura meserie în care ai voie să îți vinzi țara – este una dintre ideile care exprimă cel mai bine specificul acestei activități. Prin fiecare program organizat, România devine mai mult decât o destinație într-o broșură: devine o țară pe care turiștii o descoperă direct, o înțeleg prin istoria și tradițiile sale și o pot recomanda mai departe”, declară Ovidiu Tudor, Director de Programe Exact Tours – Divizia Incoming.

Pentru Exact Tours, dezvoltarea incomingului înseamnă continuarea unui efort început în 1998: construirea unor parteneriate internaționale durabile și transformarea interesului pentru România în călătorii organizate, experiențe culturale și oportunități economice pentru industria turistică locală.