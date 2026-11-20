România are un potențial turistic uriaș care este insuficient dezvoltat și trebuie să avem cât mai mulți turiști străini care să vină și să vadă bogățiile pe care le are țara de arătat, a declarat, joi, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României.

‘România are un potențial uriaș care este încă insuficient dezvoltat. Îmi doresc foarte tare ca în acest mandat să avem cât mai mulți turiști străini în România care să vină să vadă bogățiile și minunățiile pe care le avem de arătat. Am fost la Târgul de la Londra acum trei săptămâni și am constatat acolo, discutând cu turiști străini, cât de impresionați sunt de ceea ce poate oferi țara noastră. Avem niște zone practic unice, că vorbim de Bucovina, de Maramureș, de Transilvania, de Argeș, de Dâmbovița. În fiecare dintre aceste regiuni sunt obiective care au unicitatea lor. Îmi doresc foarte tare ca turismul românesc să reprezinte un motor în economia românească. Pentru că, da, avem potențial, și pe litoral românesc, și în stațiunile montane, și în zona stațiunilor balneare’, a spus ministrul Zamfir.

El a precizat că, împreună cu echipa ministerială, are în vedere dezvoltarea turismului balnear.

‘Este un angajament al meu și al echipei mele de la Ministerul Turismului să dezvoltăm cu precădere zona turismului balnear. Este un trend european și nu numai în zona turismului wellness, spa, turismului longevity, cum le place străinilor să zică. Avem o sumedenie de stațiuni, de localități și de zone unde putem să dezvoltăm acest tip de turism. Este pentru România o provocare uriașă’, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, autoritățile promovează introducerea unui sistem de vouchere de vacanță care să permită și salariaților din întreprinderile private să beneficieze de astfel de facilități, la fel ca și cei din sectorul public.

‘Este, de asemenea, o provocare uriașă ca românii să-și petreacă cât mai multe zile în România, în stațiunile pe care unii cu mândrie le reprezentați. Aș vrea, și lucrul ăsta vă asigur că se va întâmpla, să reintroducem sistemul voucherelor de vacanță, dar și pentru cei din sistemul privat. Avem deja un proiect de lege în Parlament care va permite și salariaților din sectorul privat să beneficieze de acest sistem de deducere al voucherelor de vacanță pentru că vrem să încurajăm cât mai mulți români să-și petreacă concediile în România’, a subliniat Zamfir.

Târgul de Turism al României – ediția de toamnă 2026 revine la Romexpo în perioada 19-22 noiembrie 2026, reunind profesioniști ai industriei și publicul pasionat de călătorii într-un eveniment dedicat celor mai noi oferte, destinații și experiențe turistice.

Ediția de toamnă aduce laolaltă agenții de turism, tur-operatori, organizații de promovare, hoteluri, resorturi, companii de transport și furnizori de servicii conexe.

Expozanții vin la târg cu reduceri semnificative, cu oferte pentru sejururile la schi, discounturi last minute pentru Crăciun și Revelion, înscrieri timpurii pentru vacanțele 2027.