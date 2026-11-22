Târgul de Turism al României (TTR) ar putea avea un rol mai important în promovarea țării pe piețele externe și în atragerea turiștilor străini, prin participarea operatorilor internaționali, a jurnaliștilor și a specialiștilor din domeniu, în condițiile în care actuala ediție a fost orientată în principal către ofertele dedicate românilor care călătoresc în străinătate sau în țară, consideră purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu.

‘Consider că ar fi bine să se dezvolte și latura de incoming la TTR, să existe o ediție a târgului specializată pe incoming, să vină tur-operatori străini, jurnaliști străini, specialiști din turism străini, care să aibă întâlniri cu hotelierii și cu tur-operatorii, cu agențiile de turism din România, cum fac Franța, Austria, Germania pentru promovarea propriei țări. Târgul de Turism de la Romexpo este organizat în special pentru turiștii români, pe partea de turism extern sau turism intern, dar ar trebui să devină și o platformă de atragere a turiștilor străini în România’, a declarat duminică, pentru AGERPRES, Traian Bădulescu.

În opinia sa, o posibilă direcție de dezvoltare ar fi organizarea unei ediții sau a unei secțiuni dedicate turismului de incoming, care să faciliteze întâlnirile dintre tur-operatorii străini și hotelierii, agențiile și Organizațiile de Management al Destinațiilor (OMD) din România. Un astfel de format ar putea contribui la încheierea de parteneriate și la creșterea vizibilității destinațiilor românești pe piețele externe.

Potrivit sursei citate, la actuala ediție a TTR, organizată în perioada 19 – 22 noiembrie, ofertele pentru destinațiile din străinătate au fost mult mai bine reprezentate decât cele pentru România, iar participarea agențiilor și tur-operatorilor români cu oferte interne a fost mai redusă decât în anii anteriori.

‘Au fost mult mai bine promovate ofertele de outgoing decât cele din România de către tur-operatorii prezenți la târg. Au fost promovate mai bine destinațiile externe, pentru că majoritatea tur-operatorilor sunt specializați pe curse charter, sejururi de vară, de iarnă. Țările foarte bine promovate au fost: Bulgaria, Grecia, Turcia, Egipt, Spania, deci destinațiile clasice pentru români, dar și cele exotice foarte mult. Și România a fost promovată, dar ofertele au fost mai puține față de anul trecut’, a adăugat el.

Bădulescu a menționat că Bulgaria și Slovacia au avut standuri naționale, țara vecină de la sudul Dunării organizând și un workshop în cadrul căruia agențiile românești au putut discuta direct cu hotelieri și reprezentanți ai agențiilor bulgare.

Reprezentantul ANAT a menționat că ediția din acest an a TTR a beneficiat de revenirea Ministerului Turismului cu un stand propriu, după o pauză de câțiva ani, și de o deschidere organizată sub forma unei dezbateri cu participarea reprezentanților autorităților și ai organizațiilor din industrie. Totodată, evenimentul a inclus mai multe conferințe și întâlniri dedicate profesioniștilor din turism.

‘E bine că a revenit după o pauză de ceva ani Ministerul Turismului cu stand, aici, în Romexpo. În primele două zile a fost și o parte din echipa de conducere a ministerului, inclusiv noul ministru care se ocupă și de acest domeniu, Daniel Cătălin Zamfir. Acesta a participat la conferința de deschidere și la dezbaterea organizată cu lideri ai organizațiilor de turism, ceea ce e foarte bine’, a punctat Bădulescu.

Pe de altă parte, România a mai fost reprezentată la târg de mai multe OMD-uri și de consilii județene. Printre ele s-au aflat OMD-urile Mangalia, Timișoara și CJ Argeș, Suceava, cu Bucovina, dar și Botoșani și Dâmbovița.

În ceea ce privește organizarea evenimentului, reprezentantul ANAT a remarcat că cele două ediții anuale ale târgului, cea din noiembrie și cea din februarie, sunt relativ apropiate, la mai puțin de trei luni distanță. O variantă de analizat ar fi o mai bună diferențiere a celor două ediții, una dintre ele putând fi orientată mai mult către profesioniști și dezvoltarea turismului de incoming.

Traian Bădulescu a precizat că românii sunt tot mai atenți la raportul calitate-preț, indiferent de nivelul veniturilor, atunci când intenționează să își achiziționeze vacanțele. El a subliniat că la actuala ediție a TTR, reducerile au fost consistente la unele pachete, în special în cazul vacanțelor mai scumpe, unde au fost prezentate discounturi de 100 până la 400 de euro, în timp ce pentru ofertele accesibile au fost anunțate reduceri procentuale de până la 40-50%, în cadrul campaniilor de tip Early Booking.

Deși toți marii din turism au fost prezenți fizic la Romexpo, multe agenții au ales să se promoveze online, pe canalele proprii de vânzare, din cauza costurilor ridicate pentru închirierea unui stand, multe dintre companii preferând să organizeze propriile evenimente pentru clienți.

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Christian Tour, primul tur-operator român listat la Bursa de Valori București, a venit la TTR cu o ofertă diversă, propunând pentru sezonul estival 2027 sejururi de șapte nopți în Thassos și pe Riviera Olimpului la prețul de 1 euro de persoană pentru plecări selectate în mai și septembrie, transportul fiind achitat separat.

De asemenea, pe litoralul românesc, tarifele prezentate la târg au început de la 63 de lei de persoană pe noapte în Neptun și de la 89 de lei pe noapte, cu mic dejun, în Mamaia.

Potrivit unui comunicat al companiei, oferta pentru călătorii în destinații îndepărtate include circuite în Japonia, China, Argentina și Brazilia, pentru care sunt anunțate reduceri de până la 100 de euro de persoană. O expediție de 18 zile în Antarctica, cu plecare din Ushuaia, Argentina, are un tarif de peste 14.000 de euro de persoană și include zboruri interne, cazare la hoteluri de patru stele și 14 nopți pe un vas de expediție, cu pensiune completă.

Compania oferă, de asemenea, la TTR, vouchere de fidelizare de 100 de euro de persoană pentru anumite circuite exotice și programe care combină mai multe destinații.

Numai în prima zi a ediției de toamnă a Târgului de Turism al României, tur-operatorul a raportat o creștere cu 80,9% a vânzărilor, comparativ cu debutul ediției din 2025. Rezultatele cumulează tranzacțiile realizate, atât la standul companiei din cadrul Romexpo, cât și pe platforma online christiantour.ro și în rețeaua națională de agenții.

Rezultatele de la târg vin la mai puțin de două săptămâni după campania de Black Friday, în cadrul căreia Christian Tour a raportat vânzări de peste 3,6 milioane de euro, în creștere cu peste 41% față de campania din 2025. Mai mult de 76% dintre rezervările realizate în acea perioadă au vizat vacanțe pentru vara anului 2027.

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Agenția de turism Exact Tours are în derulare până pe 25 noiembrie un târg online în cadrul căruia propune 40 de circuite și croaziere pe mai multe continente, cu reduceri de până la 500 de euro de persoană pentru primele cinci locuri disponibile la fiecare program.

‘Observăm un interes tot mai mare pentru călătorii care depășesc granițele unei singure țări. Turiștii vor să descopere, să înțeleagă regiuni întregi și să aibă experiențe cât mai diverse în timpul unei vacanțe. Circuitele multicountry răspund foarte bine acestei dorințe: valorifică mai eficient timpul de călătorie și oferă o experiență complexă, fără să fie nevoie de organizarea mai multor concedii separate’, a declarat Olivia Berghianu, director executiv al agenției de turism.

Oferta cuprinde destinații precum Japonia, China, Coreea de Sud, Islanda, Groenlanda și Scoția, dar și circuite care reunesc mai multe țări. Printre acestea se numără un itinerar în India și Nepal, în perioada 19-28 februarie, la 2.470 de euro de persoană, o călătorie în Madagascar, Reunion și Mauritius, sejururi de Paște, la 4.720 de euro, și un circuit în Brazilia, Argentina și Uruguay, la 3.490 de euro. Alte propuneri includ un circuit de Paște în Singapore, Malaezia și Indonezia, la 3.120 de euro, un program în țările baltice și Finlanda, la 1.390 de euro, precum și o călătorie în China și Mongolia, între 1 și 15 iulie, care include participarea la Festivalul Naadam, la 4.670 de euro.

Printre ofertele speciale se află și o croazieră de 18 zile, începând din 20 aprilie, în Australia, Noua Caledonie, Vanuatu și Fiji, la 5.490 de euro de persoană, cu 500 de euro mai puțin decât tariful anterior. Agenția propune, de asemenea, circuite în Uzbekistan, cu ocazia Revelionului, și în Etiopia, în perioada sărbătorilor pascale.

Japonia rămâne una dintre destinațiile importante ale agenției, care pregătește pentru 2027 mai multe circuite, cu durate între 10 și 18 zile, inclusiv programe în perioada înfloririi cireșilor și un itinerar din nordul țării la sud.

Exact Tours estimează pentru 2026 vânzări de 15 milioane de euro, în creștere cu 15 – 20% față de anul precedent. Activitatea de incoming reprezintă aproximativ 35 – 40% din volumul vânzărilor.

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Agenția Nozomi Travel Society, fondată de antreprenorul Răzvan Pascu, introduce în oferta sa posibilitatea organizării unor ceremonii de căsătorie și de reînnoire a jurămintelor în Antarctica și Groenlanda, în cadrul unor croaziere de expediție polară, tarifele pentru ceremonii pornind de la 750 de dolari, potrivit unui comunicat al companiei.

Serviciul este disponibil în baza unui parteneriat cu operatorul de expediții polare Polar Latitudes, pentru România și Republica Moldova. Ceremoniile pot avea loc pe puntea navei sau la țărm, în funcție de condițiile meteorologice și de siguranță, și pot include servicii foto, excursii cu ambarcațiuni Zodiac, un toast festiv sau o cină romantică.

Pentru cuplurile care optează pentru o căsătorie cu caracter legal, tarifele pornesc de la 1.250 de dolari, această posibilitate fiind disponibilă doar în anumite expediții din Antarctica.

Prețurile croazierelor se achită separat și pornesc de la 9.895 de dolari de persoană pentru un program de 11 zile în Antarctica (sezonul balenelor) și de la 5.877 de dolari pentru o expediție de șapte zile în Groenlanda (Golful Disko si Ilulissat). Tarifele variază în funcție de perioada călătoriei, tipul cabinei și disponibilitate, iar zborurile și serviciile suplimentare nu sunt incluse.