EXCLUSIV. Polițele RCA se vor încheia la tarifele cele mai mici practicate la 1 martie 2022 sau 1 martie 2023

Proiectul pentru plafonarea tarifelor RCA la nivelul lunii martie 2022 pentru șase luni vine cu o precizare extrem de importantă. Conform datelor obținute în exclusivitate de Income din piața asigurărilor, plafonarea se va face la tarifele practicate de fiecare asigurător la 1 martie 2022. În cazul în care la 1 martie 2023 acestea sunt mai mici decât cele din martie 2022, se va merge pe tariful de primă cel mai mic. Decizia plafonării a venit după ce Autoritatea de Supraveghere a retras autorizația de funcționare companiei Euroins România, dar decizia finală îi aparține Executivului.

“Autoritatea de Supraveghere Financiară va înainta o propunere de revenire la prețurile practicate de companiile de asigurări cu un an în urmă, adică prețurile din martie 2022. Această propunere este rezultatul unei analize efectuate de Autoritate cu principalele societăți de asigurări din piață, analiză realizată pentru a găsi o soluție care să vină în sprijinul asiguraților RCA, să protejeze consumatorii fără să aducă perturbări majore în piață. Potrivit acestei propuneri, asigurătorii vor oferi polița de răspundere civilă auto la prețurile practicate cu un an în urmă. Mai mult, prețurile practicate de companii la polițele RCA nu vor putea fi crescute peste valorile de acum un an, pentru o perioadă determinată de timp – propunerea este de 6 luni – care să permită o reechilibrare a pieței. În plus, Autoritatea de Supraveghere Financiară va anula taxa din contravaloarea polițelor RCA vândute, taxă pe care firmele de asigurare o achită către ASF, lăsând astfel mai mult spațiu asigurătorilor pentru a nu crește tarifele la polițe”, a declarat pentru Income purtătorul de cuvânt al ASF, Daniel Apostol.

Există și excepții

Conform informațiilor obținute în exclusivitate de către Income Magazine, sunt câteva categorii de tarife medii în martie anul trecut mai mari decât cele din februarie 2023 (luate ca referință în analiza ASF). Astfel, o creștere se remarcă în cazul persoanelor fizice, atât pentru posesorii de mașini cu capacitatea cilindrică mai mică de 1.200 centimetri cubi, cât și peste. De asemenea, același lucru se observă și în cazul altor categorii de vehicule, cum ar fi motocicletele (aici fiind incluse și motoscuterele și ATV-urile) Trebuie precizat însă că această creștere nu este una consistentă.

Potrivit acestor date, pentru persoanele fizice cu vârsta între 41-50 de ani, posesoare a unor automobile cu capacitate cilindrică între 1.201 și 1.400 media pieței din martie 2022 a fost de 1.102 lei, în timp ce în februare 2023 aceasta era de 1.083. De asemenea, pentru aceeași categorie de vârstă și o capacitate cilindrică între 1.801-2000, tariful media a fost de 1.520 de lei în martie 2022 și de 1.502 lei în februarie 2023. La motocicletele cu o capacitate cilindrică mai mare de 50 centimetri cubi, tariful mediu în martie 2022 a fost de 511 lei în cazul persoanelor juridice și de 456 lei în februarie 2023. Pentru persoanele fizice tariful mediu a fost de 493 lei în martie 2022 și de 474 lei în februarie 2023.

Ce se întâmplă cu camioanele

Transportatorii sunt categoria pentru care media pieței din februarie 2023 pentru polița RCA a crescut foarte mult comparativ cu cea din martie 2022. Aceasta se majorase de la 8.173 lei la 9.218 lei, în cazul persoanelor fizice, ceea ce a însemnat o creștere de 13%. În ceea ce privește persoanele juridice, tarifel mediu crescuse de la 9.462 lei la 10.264 lei, fiind o majorare de 8%.

Autocarele, majorare consistentă

O categorie de mașini care a înregistrat o creștere consistentă a tarifelor de referință a polițelor RCA era și cea reprezentată de autocare. Aici creșterea aferentă perioadei martie 2022/februarie 2023 a fost de 51%, tariful de referință urcând de la 4.635 de lei la 6.068 de lei.

Cum arată analiza pentru cea mai mare categorie de automobile

Pentru cea mai răspândită categorie de automobile, analiza realizată de ASF indică o scădere a tarifelor pentru polițele RCA. Conform datelor din piață, categoria de motorizare între 1.6001-1.800 de centimetri cubi este cea mai răspândită pentru asigurarea RCA în cazul persoanelor fizice.

-În cazul mașinilor cu capacitatea cilindrică de 1.601-1.800 centimetri cubi, cea mai răspândită, și a șoferilor cu vârsta mai mică de 30 de ani, media pieței la polițele RCA în martie 2022 era de 1.713 lei, iar în martie 2023 este de 1.926 de lei, fiind o creștere de 12%.

-Pentru următoarea categorie de vârstă, între 41-50 de ani și aceeași capacitate cilindrică, media pieței era în martie 2022 de 1.346 de lei, iar în martie 2023 aceasta urcase 1.429 lei ( o creștere de 6%)

-Pentru categoria de vârstă 51-60 de ani media pieței în martie 2022 a fost de 1.346 lei, în timp ce în martie 2023 este de 1.385 lei ( creștere 3%).

-Pentru cei trecuți de 60 de ani, în martie 2022 media pieței a fost de 1.326 lei, iar în martie 2023 ea ajunsese la 1.450 de lei (creștere de 9%).