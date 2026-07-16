FAO: O treime din populația lumii nu își permite o dietă sănătoasă

Costul unei diete sănătoase a crescut cu 25% în ultimii cinci ani, iar aproape una din trei persoane din întreaga lume nu își permite o dietă sănătoasă, conform datelor publicate miercuri de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite AFP.

Acest cost se ridică la 4,28 dolari pe persoană pe zi, conform raportului FAO din 2026 privind starea securității alimentare și a nutriției în lume.

‘În consecință, 2,69 miliarde de oameni, sau aproape una din trei persoane din întreaga lume, încă nu își pot permite o dietă sănătoasă’, a comentat Maximo Torero Cullen, economistul-șef al FAO, la o conferință de presă organizată la sediul ONU de la New York.

Alimentele de bază, cum ar fi cerealele și leguminoasele, reprezintă 13% din costul unei diete sănătoase, comparativ cu aproape 30% pentru produsele de origine animală și, în special, 16% pentru fructe și legume.

‘Provocarea nu este de a produce suficiente calorii, ci de a face alimentele bogate în nutrienți mai accesibile’, a comentat Torero Cullen, care a încurajat producția locală, ceea ce ar reduce costul unei diete sănătoase cu 34% la nivel global și cu aproape 80% în Africa. De asemenea, expertul FAO a recomandat redirecționarea ajutorului public către alimente mai bogate în nutrienți, mai degrabă decât către cereale, și investiții în logistică și infrastructură locală (drumuri, depozitare), deoarece ‘între 70 și 75% din costul unei diete sănătoase este generat după ce alimentele părăsesc ferma’.

Regiunea în care acest cost al unei diete sănătoase este cel mai mare este America Latină, în special Caraibe, a mai specificat Torero Cullen. Potrivit acestuia, acest lucru s-ar putea explica prin faptul că aceste țări prioritizează exporturile mai degrabă decât o aprovizionare suficientă și diversificată pentru piețele locale.

Pentru anul următor, economistul-șef al FAO a subliniat doi factori de incertitudine: închiderea Strâmtorii Ormuz, care reduce considerabil comerțul global cu îngrășăminte, și fenomenul climatic El Nino, al cărui vârf este așteptat la sfârșitul anului 2026.