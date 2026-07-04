FAO: Prețurile mondiale la alimente au scăzut în iunie pentru a doua lună consecutiv

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în iunie, în condițiile în care scăderea cotațiilor la cereale, lactate și zahăr a contracarat creșterile înregistrate la uleiuri vegetale și carne, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În iunie, acest indice s-a situat la o medie de 130,3 puncte, în scădere de la 130,8 puncte în mai și 131 de puncte în aprilie.

Deja indicele a scăzut în mai, după ce înregistrase cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani în aprilie, când războiul din Iran a dus la creșterea prețurilor uleiurilor vegetale. Indicele atinsese nivelul de vârf de 160,2 puncte în martie 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Prețurile cerealelor au scăzut cu 3,5% în iunie, față de mai, cotațiile la grâu fiind sub presiune în urma progreselor rapide înregistrate cu recoltarea și a perspectivelor solide de aprovizionare în regiunea Mării Negre. Și cotațiile la porumb au scăzut, pe fondul perspectivelor privind recoltele mari din America de Sud și a prețului mai redus la petrol. În schimb, cotația la orez a crescut cu 3,2%, pe fondul cererii crescute în Asia pentru orezul provenit din India.

În iunie, prețurile la zahăr au înregistrat o scădere de 5,7% comparativ cu mai, prețurile mai reduse la etanol în Brazilia încurajând folosirea unor cantități mai mari de trestie de zahăr pentru producerea zahărului. Dar îngrijorările că fenomenul meteo El Nino ar putea afecta producția de zahăr în India și Thailanda au redus declinul general al cotațiilor.

Prețul lactatelor a scăzut cu 1,5%, pe fondul majorării aprovizionării, în timp ce la carne s-a înregistrat un avans de 0,4% în iunie, față de mai, stabilindu-se un nou nivel record, pe fondul cererii puternice pe plan global.

Pe de altă parte, prețurile uleiurilor vegetale au urcat cu 3,8%, pe fondul majorării cotațiilor la uleiul de palmier și de rapiță, parțial datorită cererii de biodiesel.

Într-un raport separat, FAO a dat publicității vineri noile sale prognoze privind producția mondială de cereale în sezonul 2026, care ar urma să se situeze la 2,983 miliarde de tone, ușor modificată față de nivelul estimai luna trecută, de 2,982 miliarde de tone.