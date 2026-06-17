FAO: Producția globală în domeniul pescuitului și acvaculturii a atins un nivel record de peste 235 de milioane de tone

Producția globală în domeniul pescuitului și acvaculturii a atins un nivel record în 2024, depășind 235 de milioane de tone, a anunțat, marți, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), în raportul ‘Starea pescuitului și acvaculturii la nivel mondial’ (SOFIA), informează EFE.

Agenția ONU a menționat că această cifră confirmă rolul din ce în ce mai important al acestui sector în hrănirea unei populații globale în creștere.

‘Producția globală de pește și acvacultură este la niveluri record, dar asigurarea unei creșteri durabile și echitabile rămâne o provocare semnificativă’, se precizează în raportul SOFIA, publicat la fiecare doi ani.

Totuși, FAO și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea stocurilor piscicole marine, deoarece cantitatea de pește recoltată în limite biologic sustenabile a scăzut la 62,4% în 2023, cu 2,1% mai puțin decât în 2021, din cauza ajustărilor metodologice și a revizuirii criteriilor de sustenabilitate în unele regiuni.

Mai mult, îmbunătățirile producției nu au fost însoțite de un acces mai echitabil la aceste alimente, iar disponibilitatea lor pe cap de locuitor în regiuni precum Africa ‘rămâne mult sub media globală’, în ciuda importanței crescânde a alimentelor acvatice pentru nutriția umană.

‘Rolul acestor alimente este deosebit de important în regiunile cu venituri mici, unde alimentele acvatice de origine animală sunt cea mai accesibilă sursă de proteine de calitate, susținând astfel calitatea dietelor acolo unde este cea mai mare nevoie’, a adăugat FAO.

Raportul SOFIA mai arată că producția în acvacultură a oferit locuri de muncă pentru 65 de milioane de oameni în sectorul primar, conferindu-i un rol ‘esențial’ în economiile rurale și de coastă. În cazul acvaculturii, aceasta este ‘principalul motor al creșterii sistemelor alimentare acvatice’, cu 142 de milioane de tone în 2024, din care 89% sunt concentrate în Asia.

Cei mai mari cinci producători de animale acvatice din apele interioare sunt India, Bangladesh, China, Myanmar și Uganda, care reprezintă 51% din total.

Comerțul cu aceste produse este, de asemenea, în creștere, ajungând la 186 de miliarde de dolari (aproximativ 160 de miliarde de euro) în 2024, indicând o puternică cerere globală, care va contribui la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea nutriției, potrivit raportului.

FAO a estimat că o creștere viitoare a numărului de animale acvatice va fi determinată în principal de acvacultură, cu prognoze de 214 milioane de tone pentru 2034, față de 195 milioane de tone în 2023. Cu toate acestea, sustenabilitatea sa va depinde de eficiență, inovație și acces echitabil. De asemenea, se preconizează că disponibilitatea pe cap de locuitor va ajunge la 21,9 kilograme la nivel global, față de 21 de kilograme în prezent, și că aceasta ar putea scădea pe măsură ce creșterea populației depășește oferta.

‘Cu toate acestea, această creștere nu va fi distribuită uniform. Cea mai mare rată de creștere a disponibilității alimentelor acvatice de origine animală, atât în ceea ce privește producția internă, cât și importurile, este proiectată să aibă loc în Africa (18%)’, a adăugat FAO.

Mai mult, schimbările climatice, degradarea mediului, perturbările economice și schimbările în dinamica politică internațională au impact asupra sustenabilității și performanței sistemelor alimentare acvatice.

‘Investițiile, guvernarea eficientă și inovarea sunt esențiale pentru transformarea sistemelor acvatice, orientându-le spre o sustenabilitate și o productivitate sporite. Dacă nu se înregistrează progrese suficiente în aceste domenii, creșterea va depăși echitatea și sustenabilitatea’, a concluzionat FAO.