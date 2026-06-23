Ferrari neagă că obligă clienţii să cumpere modelul electric Luce pentru a avea acces la ediţiile limitate

Ferrari a respins informaţiile potrivit cărora clienţii ar fi obligaţi să cumpere noul model electric Luce pentru a putea achiziţiona viitoarele automobile produse în serie limitată, transmite Reuters.

Directorul de marketing şi comercial al companiei, Enrico Galliera, a declarat că o astfel de strategie ar fi ”o greşeală uriaşă” şi a negat informaţiile publicate anterior de Bloomberg.

Potrivit respectivului articol, achiziţionarea modelului electric Luce, vândut la aproximativ 550.000 de euro, ar fi putut deveni o condiţie pentru accesul la cele mai exclusive automobile Ferrari.

Galliera a explicat că o asemenea abordare ar risca să transforme cumpărătorii în critici ai modelului.

”Am risca să creăm ambasadori negativi care ar vorbi de rău despre Luce şi, după câteva luni, ar revinde maşina”, a declarat acesta.

Oficialul Ferrari a avertizat că o astfel de situaţie ar afecta valoarea de revânzare a automobilului, o problemă care afectează deja o parte a pieţei vehiculelor electrice de lux.

Ferrari utilizează de mulţi ani un sistem de alocare pentru modelele sale rare şi ediţiile limitate. Prioritate au de regulă clienţii fideli, proprietarii mai multor automobile Ferrari, participanţii la evenimentele organizate de companie şi cei care păstrează maşinile pentru perioade lungi de timp.

Galliera a precizat că instrucţiunile transmise dealerilor au fost exact opusul celor sugerate de zvonurile din presă.

”Mesajul nostru către reţeaua de distribuţie a fost să se asigure că orice persoană care solicită această maşină chiar şi-o doreşte şi nu o cumpără doar pentru a obţine alte beneficii de la Ferrari”, a spus el.

Modelul Luce, primul automobil complet electric din istoria Ferrari, a fost prezentat luna trecută şi a provocat numeroase reacţii din partea fanilor mărcii.

Criticile s-au concentrat asupra designului neobişnuit pentru standardele Ferrari şi asupra deciziei companiei de a se îndepărta de tradiţionalele motoare pe benzină care au construit reputaţia producătorului italian.

Cu toate acestea, directorul general al Ferrari, Benedetto Vigna, a declarat la scurt timp după lansare că interesul pentru Luce este puternic atât din partea clienţilor existenţi, cât şi a unor cumpărători noi.

Ferrari nu a publicat încă cifre privind comenzile pentru Luce şi a anunţat că va oferi date concrete la sfârşitul lunii iulie, odată cu prezentarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al doilea.

În 2025, aproximativ 84% dintre automobilele noi vândute de Ferrari au fost cumpărate de clienţi care deţineau deja cel puţin un model al mărcii, iar 56% dintre cumpărători aveau în garaj mai mult de un Ferrari, ceea ce evidenţiază gradul ridicat de fidelitate al clientelei constructorului italian.