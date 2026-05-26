Colecția „SuperMașini Sport” prezintă Maserati GranTurismo! Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri

Colecția „SuperMașini Sport” continuă cu un model Maserati, alt constructor italian exclusivist. Este vorba de GranTurismo, un coupe de lux, care s-a remarcat încă de la lansarea din 2007 și care a impresionat lumea auto în 2023, la apariția celei de-a doua generații. Numărul 6 al colecției are în prim-plan mașina proiectată pentru Maserati de Pininfarina, una dintre cele mai prestigioase case de design auto.

Motorul primei generații a fost dezvoltat împreună cu Ferrari, în timp ce noul GranTurismo este disponibil atât în versiuni cu motor cu ardere internă, proiectat tot de Ferrari, cât și într-o variantă complet electrică, GranTurismo Folgore.

Super personalizare

Designul este unul din punctele forte ale mașinii care emană eleganță și sportivitate, cu capota lungă, liniile fluide ale caroseriei și grila distinctivă Maserati. În plus, fiecare unitate poate fi super personalizată cu o variatate de culori, finisaje interioare și exterioare și detalii specifice, pentru a satisface preferintețe individuale ale proprietarilor.

Macheta supercarului este realizată din metal cu elemente de plastic, cu multă atenție la detalii. Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Ce vei găsi în numărul 6?

· Macheta metalică Maserati Granturismo – o replică oficială a mașinii prestigiosului constructor italian

· Revista dedicată din care afli totul despre motoarele dezvoltate de Ferrari pentru Maserati, dar și despre motoarele puternicei versiuni electrice

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:

· Numărul 7 – 11 iunie 2026: Nissan GT-R – Godzilla astfaltului.

· Numărul 8 – 25 iunie 2026: Alfa Romeo 4C – inginerie și design Made in Italy.

· Numărul 9 – 9 iulie 2026: Ford GT 2017 – mașina creată pentru a străluci la Le Mans.

Găsești numărul 6 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 28 mai, la prețul de 59,99 lei.

