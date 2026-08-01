Ferrari îşi majorează estimările pentru 2026 după rezultate peste aşteptări în trimestrul al doilea

Ferrari şi-a îmbunătăţit estimările financiare pentru 2026 după ce a raportat rezultate peste aşteptările analiştilor în trimestrul al doilea, susţinute de cererea puternică pentru automobilele sale şi de creşterea veniturilor din personalizarea modelelor, transmite CNBC.

Constructorul italian de automobile sport a raportat un venit de 1,94 miliarde de euro, peste estimarea de 1,88 miliarde de euro, în timp ce profitul ajustat pe acţiune s-a ridicat la 2,62 euro, comparativ cu aşteptările de 2,50 euro.

Compania îşi ridică ţintele pentru întregul an

Ferrari estimează acum venituri de aproximativ 7,6 miliarde de euro în 2026, faţă de prognoza anterioară de 7,5 miliarde de euro.

Totodată, compania şi-a majorat estimarea privind profitul ajustat la cel puţin 2,97 miliarde de euro, echivalentul unui câştig ajustat de 9,68 euro pe acţiune, faţă de prognoza anterioară de 2,93 miliarde de euro şi 9,45 euro pe acţiune.

Constructorul anticipează, de asemenea, îmbunătăţiri uşoare ale fluxului de numerar liber industrial şi ale profitului operaţional.

Cererea rămâne puternică până în 2027

Directorul general Benedetto Vigna a atribuit performanţa companiei cererii rezistente pentru automobilele Ferrari şi interesului constant al clienţilor pentru opţiunile de personalizare.

Acesta a precizat că portofoliul de comenzi este deja acoperit până în 2027.

În trimestrul al doilea, Ferrari a obţinut un profit operaţional de 605 milioane de euro, corespunzător unei marje de 31,2%, iar profitul net a crescut cu aproximativ 9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 463 de milioane de euro.

Analiştii RBC Capital Markets au remarcat că Ferrari îşi majorează rareori estimările încă din trimestrul al doilea, preferând de regulă să facă acest lucru în trimestrul al treilea, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv privind evoluţia companiei în restul anului.