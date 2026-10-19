Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, o seară a performanței pe scena Operei Naționale București

Pentru al treilea an consecutiv, Opera Națională București devine gazda unui eveniment dedicat excelenței, inovației și oamenilor care construiesc viitorul României. Ediția din acest an a Galei RO 3.0 – Winners of the Future: Human First va avea loc marți, 27 octombrie și promite o experiență aparte, în care performanța și arta spectacolului se întâlnesc într-un cadru emblematic al culturii românești.

Cu o istorie de peste un secol, Opera Națională București reprezintă un simbol al excelenței artistice, al talentului și al disciplinei, valori care se regăsesc și în viziunea Galei RO 3.0 – Winners of the Future.

Într-un spațiu în care generații de artiști au transformat talentul în performanță, vor fi celebrate realizările celor care construiesc viitorul prin leadership, cercetare, tehnologie, educație și inovație.

Ediția din acest an va aduce în fața publicului și un moment artistic special susținut de artiștii Operei Naționale București, conceput pentru a transforma seara într-o experiență memorabilă. Inspirat de atmosfera și universul artistic al Operei, momentul va îmbina mai multe forme de expresie scenică, într-o poveste construită prin muzică, mișcare și emoție.

Un dialog între generații, domenii și forme de excelență

Prin organizarea Galei RO 3.0 – Winners of the Future la Opera Națională București, tradiția și inovația se întâlnesc într-un dialog simbolic.

Pe aceeași scenă vor fi aduse în prim-plan companii care definesc performanța în domeniile lor și tineri care se remarcă prin realizări în cercetare și mediul academic, într-un demers care urmărește să creeze punți între generații.

Gala RO 3.0 – Winners of the Future își propune astfel să transforme o seară de premiere într-o celebrare a valorilor care definesc România de mâine, într-un loc în care excelența este, de generații, o formă de expresie.

RO 3.0 este o platformă inițiată de Antena 3 CNN, care reunește lideri, vizionari și profesioniști din business, tehnologie, educație și cultură, facilitând dialogul, colaborarea și promovarea inovației și digitalizării pentru o societate modernă, conectată și competitivă.

Evenimentul este organizat de Antena 3 S.A., iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din cadrul acestuia.

Evenimentul va fi transmis integral live pe antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.