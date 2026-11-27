Conferința națională România Inteligentă „LOCUINȚE PROTEJATE, COMUNITĂȚI PREGĂTITE – Responsabilitate și soluții în fața dezastrelor naturale” va avea loc joi, 3 decembrie 2026, începând cu ora 9:30, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, „The Mark”, Clădirea Turn, Calea Griviței nr. 84–98, etaj 2, sector 1, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

În contextul creșterii riscurilor asociate cu dezastrele naturale, asigurarea locuințelor devine esențială pentru protecția financiară a populației și pentru siguranța comunităților.

Conferința organizată de PADROM în parteneriat cu Antena 3 CNN reunește reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor de reglementare și ai industriei asigurărilor, pentru a identifica soluții concrete de creștere a gradului de asigurare obligatorie a locuințelor din România.

Dezbaterea va aborda responsabilitatea autorităților, măsurile de stimulare a încheierii polițelor de asigurare, informarea populației și consolidarea colaborării interinstituționale pentru reducerea impactului dezastrelor naturale.

Subiecte de dezbatere:

Asigurarea obligatorie a locuințelor – un instrument esențial de protecție împotriva pierderilor financiare în cazul producerii dezastrelor naturale.

Creșterea gradului de cuprindere în asigurarea obligatorie PAD – provocări, propuneri și soluții concrete pentru extinderea protecției locuințelor din România.

Harta riscurilor naturale din România – cât de pregătită este populația? Vulnerabilitatea locuințelor în fața cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de teren.

Rolul autorităților locale în informarea și responsabilizarea proprietarilor cu privire la obligația și beneficiile asigurării locuințelor.

Bonificații, avertismente sau sancțiuni – care sunt cele mai eficiente mecanisme pentru stimularea încheierii polițelor obligatorii de asigurare?

Cooperarea interinstituțională și acțiunea coordonată – elemente esențiale în prevenirea și limitarea efectelor dezastrelor naturale.

Campaniile de informare și educare a populației – instrumente esențiale pentru conștientizarea riscurilor și creșterea gradului de protecție financiară.

Rolul asigurătorilor în gestionarea consecințelor unei catastrofe – despăgubirea rapidă și sprijinul financiar pentru refacerea locuințelor și revenirea comunităților la normalitate.

Pregătirea pentru situații de criză – extinderea capacității de constatare a daunelor PAD

Speakeri și invitați:

Marcel-Alexandru Stoica – Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Nicoleta Radu – Director General, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale Sorin Cristinel Mititelu – Vicepreședinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară Alexandru Ciuncan – Președinte și Director General, UNSAR Elena Mateescu – Director General, ANM Lucian Judele – City Manager, Primăria Municipiului București General de brigadă Lucian Dumitru Marciu – Inspector General, IGSU Ștefan Adrian Apăteanu – Primarul Comunei Corbeanca Dr. Ing. Constantin Ionescu – Director General, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Conferința va fi transmisă în direct joi, 3 decembrie 2026, începând cu ora 9:30, pe platformele online antena3.ro, incomemagazine.ro și jurnalul.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook: Antena 3 CNN, Income Magazine Romania și Jurnalul iar postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua live tronsoane din dezbatere.

Accesul la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.