Grupul rezultat din fuziunea Paramount-Warner Bros Discovery se va numi Skydance

Compania rezultată din fuziunea Paramount-Skydance cu Warner Bros Discovery se va numi Skydance, a anunţat directorul general David Ellison, după ce o instanţă americană a permis finalizarea achiziţiei Warner Bros Discovery pentru 110 miliarde de dolari, transmite Reuters.

Ellison a explicat că alegerea numelui Skydance urmăreşte să păstreze identităţile distincte ale studiourilor Paramount şi Warner Bros, fără ca o nouă identitate corporativă să le eclipseze. Grupul rezultat va reuni unele dintre cele mai importante active din industria mondială de divertisment, de la studiourile din spatele francizelor „Mission: Impossible” şi „Harry Potter” până la CBS, CNN, Paramount+ şi HBO Max.

„Nu am dorit niciodată ca o nouă identitate corporativă să diminueze, să modifice sau să eclipseze vreuna dintre ele”, a afirmat Ellison. „Am vrut un nume care să ofere companiei rezultatei o identitate proprie, permiţând în acelaşi timp Paramount şi Warner Bros, precum şi tuturor brandurilor noastre extraordinare, să rămână în prim-plan.”

Compania intenţionează să îşi schimbe oficial denumirea juridică în Skydance Corporation pe 6 octombrie, potrivit unui document depus la autorităţile de reglementare. În aceeaşi zi, acţiunile sale Clasa B ar urma să fie transferate de pe Nasdaq la Bursa de Valori din New York (NYSE), unde vor fi tranzacţionate sub simbolul „SKYD”, în loc de „PSKY”.

Ross Benes, analist senior la Emarketer, a apreciat că alegerea numelui reflectă şi victoria lui Ellison în consolidarea industriei media. „Numele este determinat de orgoliu. Le aminteşte tuturor că cele mai emblematice branduri de la Hollywood răspund în faţa lui Ellison şi că firma lui este cea care a câştigat”, a spus Benes.

O instanţă americană a emis miercuri un ordin care permite Paramount-Skydance să finalizeze achiziţia Warner Bros Discovery, încheind un blocaj care a durat mai multe luni. Decizia a aprobat acordul încheiat pe 21 septembrie cu un grup de 12 state americane, condus de California, care intentase un proces pentru blocarea fuziunii, susţinând că aceasta ar putea crea un gigant media capabil să majoreze preţurile pentru filme şi programe de televiziune.

Ellison l-a numit în această săptămână pe directorul general al Mattel, Ynon Kreiz, în funcţia de co-CEO. Kreiz va conduce operaţiunile curente şi integrarea celor două companii, în timp ce Ellison se va concentra asupra direcţiei creative şi strategiei generale.

Cei doi directori vor trebui să realizeze economii de costuri de aproximativ 6 miliarde de dolari, în timp ce noul grup va avea de gestionat datorii cumulate de aproximativ 80 de miliarde de dolari.