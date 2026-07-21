Un judecător federal a suspendat temporar preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance

Un judecător federal din Statele Unite a decis luni suspendarea până la 3 august a tranzacţiei de 110 miliarde de dolari prin care Paramount Skydance intenţionează să preia Warner Bros. Discovery, după ce o coaliţie de state americane a susţinut că fuziunea ar afecta grav concurenţa pe piaţa media, transmite Reuters.

Judecătoarea federală Araceli Martínez-Olguín, din Oakland, a acordat astfel o primă victorie statelor reclamante, conduse de California şi sprijinite de New York, Colorado, Massachusetts şi alte state, apreciind că acestea au prezentat argumente solide potrivit cărora tranzacţia ar reduce în mod ilegal concurenţa.

În urma deciziei, acţiunile Warner Bros. Discovery au scăzut cu până la 4% în tranzacţiile de luni.

Procurorul general al statului New York, Letitia James, a salutat hotărârea.

„Decizia de astăzi reprezintă o victorie importantă pentru toţi cei care ar avea de suferit în urma acestei fuziuni şi aştept cu interes să continuăm această luptă în instanţă”, a declarat aceasta.

Instanţa va organiza pe 3 august o nouă audiere pentru a decide dacă suspendarea tranzacţiei va rămâne în vigoare pe întreaga durată a procesului, care ar putea dura mai multe luni.

Paramount Skydance a transmis că este convinsă că va demonstra în instanţă că acuzaţiile privind încălcarea legislaţiei concurenţei sunt nefondate şi nu reflectă realităţile actuale ale pieţei media.

Procesul, deschis pe 13 iulie la tribunalul federal din Oakland, ameninţă să blocheze planurile directorului general al Paramount Skydance, David Ellison, de a transforma compania într-un concurent de talia Netflix şi Disney.

California şi alte 11 state americane susţin că fuziunea ar crea un gigant media cu suficientă putere pentru a majora preţurile în industria filmului şi televiziunii.

Judecătoarea a apreciat că, dacă tranzacţia ar fi finalizată înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, ar putea apărea efecte dificil de reversat sau chiar imposibil de reversat, inclusiv concedieri şi schimburi de informaţii comerciale sensibile între cele două companii.

Instanţa a arătat, de asemenea, că fuziunea ar putea încălca legislaţia antitrust dacă noua companie ar ajunge să controleze 27% din piaţa distribuţiei filmelor cu lansare naţională, aşa cum susţin statele reclamante. O decizie definitivă va fi luată după administrarea tuturor probelor în proces.

Judecătoarea a respins argumentul Paramount Skydance potrivit căruia intrarea pe piaţa cinematografică a unor companii precum Amazon şi Apple ar demonstra existenţa unei concurenţe suficiente.

Statele reclamante susţin că reducerea numărului de mari distribuitori de filme ar permite studiourilor să exercite o presiune mai mare asupra proprietarilor de cinematografe pentru a obţine o cotă mai mare din încasările provenite din vânzarea biletelor.

O întârziere prelungită a finalizării tranzacţiei ar putea avea însă consecinţe financiare importante pentru Paramount Skydance. Conform acordului de fuziune, pentru fiecare zi de întârziere după 30 septembrie, David Ellison va trebui să plătească acţionarilor Warner Bros. Discovery o taxă de 25 de cenţi pe acţiune, echivalentul a aproximativ 7 milioane de dolari pe zi.