Paramount acceptă să suspende preluarea Warner Bros. Discovery până la soluţionarea procesului antitrust

Paramount Skydance a acceptat vineri să suspende finalizarea achiziţiei Warner Bros. Discovery, într-o tranzacţie evaluată la 110 miliarde de dolari, până după pronunţarea unei hotărâri în procesul intentat de mai multe state americane care încearcă să blocheze operaţiunea, transmite Reuters.

Acordul prelungeşte perioada de aşteptare până cel târziu în iunie 2027, ceea ce reduce cu doar câteva săptămâni calendarul procesului, dar aduce costuri suplimentare semnificative pentru Paramount.

Potrivit termenilor tranzacţiei, compania ar putea plăti acţionarilor Warner Bros. Discovery până la 1,7 miliarde de dolari sub formă de taxe de întârziere, dacă fuziunea nu va fi finalizată până la acel termen.

Începând cu 30 septembrie, Paramount datorează aproximativ 7 milioane de dolari pe zi pentru fiecare zi în care tranzacţia rămâne neîncheiată.

”Aşteptăm cu încredere să ne susţinem argumentele în instanţă”, a declarat un purtător de cuvânt al Paramount.

Mai multe state americane încearcă să blocheze fuziunea

Pe 13 iulie, statul California şi alte 11 state americane au intentat un proces împotriva tranzacţiei, susţinând că aceasta ar crea un conglomerat media cu o putere excesivă pe piaţă, capabil să majoreze preţurile în industria filmului şi televiziunii.

Procurorul general al statului New York, Letitia James, care conduce acţiunea în instanţă, a declarat că suspendarea tranzacţiei reprezintă „o victorie importantă” pentru protejarea concurenţei şi a industriei cinematografice şi de televiziune.

Procesul se desfăşoară la Tribunalul Federal din Oakland, iar o analiză Reuters arată că litigii similare privind fuziunile au necesitat, în medie, aproximativ opt luni până la pronunţarea unei decizii.

Tranzacţia rămâne sub semnul întrebării

Procesul riscă să compromită planurile directorului general al Paramount Skydance, David Ellison, de a transforma compania într-un concurent de talie mondială pentru platforme precum Netflix şi Disney.

Suspendarea tranzacţiei prelungeşte astfel incertitudinea privind una dintre cele mai mari fuziuni din industria media şi divertismentului din ultimii ani.