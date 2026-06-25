Honda și Nissan vor să folosească componente comune standardizate pentru a reduce costurile

Producătorii auto niponi Honda Motor și Nissan Motor au intrat în faza finală a discuțiilor pentru a standardiza unitățile electronice de control (UEC) pentru viitoarele lor generații de vehicule, în vederea reducerii costurilor prin dezvoltarea în comun a tehnologiei, au declarat pentru Kyodo surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Discuțiile vin după ce firmele din Japonia au abandonat în februarie 2025 discuțiile referitoare la o fuziune, prin înființarea unei companii holding care ar fi creat al treilea mare grup auto din lume.

Mitsubishi Motors Corp, în care Nissan deține o participație, intenționează să se alăture inițiativei și va primi componente comune standardizate, susțin sursele.

Honda și Nissan discută specificațiile pieselor și ar putea ajunge la un acord în această vară, obiectivul fiind de a instala componentele comune standardizate în vehicule în jurul anului 2029, conform surselor.

Următoarea generație de modele sunt vehicule definite de software (SDV), care pot actualiza online softul și adăuga funcții, inclusiv un sistem de conducere a vehiculelor autonome.

În condițiile în care rivalii din China și SUA au depășit alte țări în dezvoltarea SDV, producătorii auto din Japonia vor să accelereze lansarea de vehicule cu o mai mare competitivitate a costurilor folosind componente comune standardizate.

Nissan are un parteneriat cu producătorul auto francez Renault și grupul nipon Mitsubishi Motors Corp.