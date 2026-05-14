Nissan speră să revină pe profit, după ce și-a redus pierderile anuale

Nissan Motor, partenerul de alianță al Renault, a reușit să-și reducă pierderile în anul fiscal care s-a încheiat la 31 martie 2026, dar rămâne pe roșu, fiind afectat de taxele vamale americane, inflație și intensificarea concurenței, transmit AP și Kyodo.

Pentru acest an fiscal, compania cu sediul în Yokohama se așteaptă să redevină profitabilă, având ca obiectiv un profit de 20 miliarde de yeni (127 milioane de dolari). Profitul operațional ar urma să ajungă la 200 miliarde de yeni, la vânzări de 13.000 miliarde de yeni.

Nissan a raportat miercuri pierderi nete de 533 miliarde de yeni (3,4 miliarde de dolari), față de pierderi de 670,9 miliarde de yeni în anul precedent. De asemenea, profitul operațional s-a situat la 58,01 miliarde de yeni, un declin de 16,9% față de anul precedent, dar în linie cu previziunile.

Și vânzările anuale ale Nissan au scăzut cu 5%, la 12.000 miliarde de yeni (76 miliarde de dolari). Pe plan global, compania niponă a vândut 3,15 milioane de vehicule în anul fiscal care s-a încheiat la 31 martie 2026, un declin de 5,8% față de anul precedent.

Nissan înregistrează progrese semnificative și vedem semne clare de redresare, a afirmat directorul general Ivan Espinosa. Acesta a adăugat: ”Am trecut dincolo de faza de redresare și intrăm în perioada de creștere. Am ajuns la aceste performanțe prin reducerea costurilor și o execuție mai rapidă a produselor, ceea ce a stimulat vânzările și profitabilitatea”.

În perioada ianuarie-martie 2026, pierderile nete ale Nissan s-au situat la 282,9 miliarde de yeni (1,8 miliarde de dolari), comparativ cu 676 miliarde de yeni în perioada similară din 2025. În plus, vânzările trimestriale au scăzut cu aproape 2%, la 3.430 miliarde de yeni (22 miliarde de dolari).

Impactul taxelor vamale americane asupra profitului operațional al companiei a totalizat 286 miliarde de yeni, mai ridicat decât estimarea anterioară, de 275 miliarde de yeni.

Pentru a se redresa și a reduce pierderile, Nissan a făcut concedieri și a vândut unele sedii. De asemenea, a închis celebra fabrică din Oppama, Japonia.

Unii analiști spun că popularitatea vehiculelor electrice (EV) se diminuează, ceea ce ar putea afecta producătorii auto, cum e Nissan, care au investit mult pe acest segment.

Nissan are un parteneriat cu producătorul auto francez Renault și grupul nipon Mitsubishi Motors Corp.