Industria construcţiilor din România a fost supusă unui cumul de factori economici dificili în 2024, care au îngreunat şi mai mult activitatea companiilor din acest sector, în condiţiile în care statul, prin eliminarea unor facilităţi fiscale şi prin întârzierea plăţilor către constructori, a lăsat mulţi antreprenori să se confrunte cu fluxuri de numerar instabile, se arată într-o analiză de specialitate remisă vineri AGERPRES.

În plus, bănci care oferă credite pentru construcţii au aplicat dobânzi mari, ceea ce a împovărat suplimentar companiile care se bazează pe finanţări externe pentru a-şi derula proiectele.

De asemenea, distribuitorii tradiţionali de materiale au adoptat un model similar cu cel al IFN-urilor, crescând preţurile şi aplicând termene de plată extinse, iar constructorii au fost nevoiţi să accepte condiţii mai dure pentru a putea obţine materialele necesare.

Astfel, panourile sandwich, oţelul beton şi acoperişurile au înregistrat majorări de preţ de până la 10%, în timp ce furnizorii de materiale au impus condiţii mai stricte de plată, punând o presiune suplimentară asupra constructorilor. Aceste creşteri de preţuri şi condiţiile de plată prelungite afectează serios marjele de profit ale companiilor de construcţii. Totodată, dificultăţile de finanţare, împreună cu întârzierile plăţilor de la stat şi dobânzile mari impuse de bănci, au adâncit criza economică din sector.

„În faţa dificultăţilor financiare şi a presiunii provocate de condiţiile economice din 2024, companiile de construcţii se confruntă cu blocaje severe, de la întârzieri ale plăţilor din partea statului până la costuri financiare ridicate impuse de bănci şi distribuitori. Noi venim în sprijinul lor printr-un model de business inovativ care simplifică procesul de achiziţie şi creditare, oferind soluţii de finanţare mai flexibile pentru clienţii cu bonitate bună. Pentru a susţine companiile de construcţii am consolidat colaborarea cu furnizorii şi subcontractorii, am negociat contracte avantajoase şi am asigurat aprovizionarea stabilă cu materiale de construcţii. Credem că transparenţa şi susţinerea pe termen lung sunt esenţiale pentru a depăşi această perioadă dificilă. Investiţiile în tehnologie, sustenabilitate şi resurse umane ne vor permite să oferim clienţilor noştri soluţii complete şi eficiente, chiar în condiţii economice dificile. Industria construcţiilor din România a demonstrat o rezilienţă remarcabilă în faţa provocărilor din 2024, dar pentru a rămâne competitivă, va trebui să continue să investească în sustenabilitate, să adopte noi tehnologii şi să construiască parteneriate solide. Anul 2025 va fi despre echilibru între costuri, cerere şi sustenabilitate. Este esenţial să rămânem uniţi ca industrie şi să punem accent pe transparenţă şi colaborare”, afirmă Cosmin Raileanu, fondator şi director general la Vindem-Ieftin.ro.

În acest context economic complicat, vindem-ieftin.ro reprezintă un model de afaceri alternativ, care simplifică procesul de achiziţie şi creditare pentru constructori. Prin analiza bonităţii financiare a clienţilor şi oferirea unei creditări simplificate, platforma ajută companiile de construcţii să acceseze rapid materialele necesare fără a depinde de dobânzi mari sau termene de plată prelungite, contribuind astfel la reducerea presiunii financiare şi la îmbunătăţirea fluxului de numerar al acestora.

În 2024, industria a accelerat tranziţia către soluţii ecologice şi eficiente energetic, răspunzând reglementărilor de mediu şi cerinţelor clienţilor care doresc să reducă amprenta de carbon. Digitalizarea a devenit o soluţie importantă pentru optimizarea costurilor şi eficientizarea operaţiunilor, platformele digitale devenind din ce în ce mai populare în rândul constructorilor.

Vindem Ieftin este o platformă inovatoare dedicată industriei construcţiilor, care oferă soluţii pentru achiziţionarea de materiale de construcţie la preţuri competitive. Creată pentru a sprijini constructorii, antreprenorii şi dezvoltatorii, platforma simplifică procesul de achiziţie prin transparenţă şi acces rapid la o gamă largă de produse esenţiale pentru construcţii, inclusiv panouri sandwich, oţel beton, beton, acoperişuri, sisteme termoizolante, instalaţii şi amenajări interioare/exterioare cu livrare directă din fabrică, one-stop-shop.

Platforma reuneşte peste 300 de parteneri şi 50 de francizaţi. Prin digitalizarea proceselor de achiziţie şi transparenţa în stabilirea preţurilor, platforma şi Depozite Virtuale ce sunt integrate în acest ecosistem contribuie la îmbunătăţirea fluxurilor financiare şi la reducerea costurilor operaţionale ale firmelor de construcţii sau beneficiari direcţi ai proiectelor.