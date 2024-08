Investigații pentru infertilitatea masculină inexplicabilă – CatSper, nivelul de calciu și fertilitatea

Foarte multe dintre cuplurile căsătorite suferă de infertilitate, iar 40-60% dintre aceste cazuri sunt considerate a fi legate de bărbați. Infertilitatea masculină apare din diferite motive: probleme testiculare cauzate de expunerea la substanțe toxice, probleme hormonale, infecții sau traume, probleme cu spermatozoizii și altele.

Conform studiilor, infertilitatea masculină inexplicabilă este un diagnostic mult răspândit și problematic în rândul bărbaților. La ea rezultatele analizelor de rutină a materialului seminal au valori normale și în plus, nu există anomalii fizice și endocrine. Cauzele pot fi însă: problemele erectile, imunologice, disfuncția spermatozoizilor și altele.

Un nou studiu din 2024, prezentat pe ScienceDaily, ajută în descifrarea infertilității masculine, prezentând rolul crucial pe care îl are canalul ionic CatSper în spermatozoizi. Dacă acest canal ionic este defect în flagelul spermatozoizilor, atunci bărbatul devine infertil. Acest studiu sugerează că cercetătorii au identificat funcția defectuoasă a CatSper – canalul ionic ce controlează nivelul de calciu din spermatozoizi. În opinia lor, asta este o cauză a infertilității masculine aparent inexplicabilă.

Spermatozoizii umani cu deficit de CatSper nu reușesc să fertilizeze ovulul

Infertilitatea multor cupluri are la bază o disfuncție ciudată a spermei bărbatului. Dacă el are parametri normali ai spermei, dar cu funcția CatSper defectoasă, atunci un astfel de cuplu nu reușește să conceapă în mod natural, prin fertilizare in vitro sau inseminare intrauterină.

Când spermatozoizii intră în mediul alcalin al organelor genitale feminine, canalele CatSper sunt activate, astfel spermatozoizii pot să se miște mai activ. Dacă spermatozoizii au un deficit de CatSper atunci nu pot rezista factorilor fiziologici ai tractului genital feminin, nu pot pătrunde în membranele ovului și astfel nu reușesc să-l fertilizeze.

Oamenii de știință au explicat prin studii această canalopatie a spermei și rolul pe care îl are CatSper în infertilitate.

S-a constatat faptul că la o treime din cuplurile infertile, analiza spermatozoizilor nu relevă abateri privind mobilitatea, numărul și morfologia spermatozoizilor. Prin teste de laborator, cercetătorii au măsurat activitatea CatSper în spermatozoizi și au descoperit că 1 din 100 de bărbați infertili cu un număr normal de spermatozoizi au prezentat probleme de CatSper.

În acest caz, singura metodă de a concepe un copil este metoda injectării intracitoplasmatice a spermatozoizilor (ICSI), după activarea CatSper. ICSI se recomandă în general când spermatozoidul nu poate trece prin stratul exterior al ovulului, acesta fiind prea dur, prea gros sau când sperma nu ajunge în uter.

Injecția intracitoplasmatică de spermă (ICSI) se utilizează la clinicile de specialitate și împreună cu FIV. Prin ICSI, un singur spermatozoid este injectat în ovul și astfel se poate obține fertilizarea. ICSI se face și în alte cazuri de infertilitate inexplicabilă, în tratamente standarde de FIV care nu au adus rezultatele dorite, dacă spermatozoizii au fost înghețați, în testarea genetică preimplantare. Procedura este foarte utilă atunci când există probleme de infertilitate masculină.

În alte cazuri de infertilitate însă ajută inseminarea intrauterină, care presupune introducerea spermatozoizilor printr-un cateter subțire și flexibil în uter, chiar înainte de ovulație. Aceasta însă nu ajută în cazuri de infertilitate cu probleme de CatSper. Persoanele care se confruntă cu infertilitatea pot merge la o clinică de inseminare artificială, dacă au:

Disfuncții erectile sau ejaculatorii

Azoospermie, astenospermie, oligospermie

Alte afecțiuni ale sistemului reproducător masculin

Mucus cervical ostil sau insuficient

Rezervă ovariană bună și nu au un istoric complex de infertilitate

Infertilitate inexplicabilă, infertilitate de cauză necunoscută.

Inseminarea artificială este o metodă de reproducere umană asistată pentru cuplurile care nu pot concepe natural, fiind recomandată mai ales femeilor cu vârsta sub 35 de ani. Se mai numește inseminare intrauterină și este o procedură care tratează infertilitatea. Ea constă în introducerea spermei în uter și oferă o serie de avantaje: se poate interveni asupra spermei, asupra ovarelor, se poate stimula producția de foliculi. Este rapidă și nedureroasă și nu se face cu anestezie sau intervenție chirurgicală.