Chirițoiu: Suntem ca număr de investigații finalizate anul trecut primii în Europa; amenzile au totalizat peste 70 de milioane de euro

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de investigații finalizate anul trecut de Consiliul Concurenței, cu amenzi totale de peste 70 de milioane de euro, cele mai mari fiind date pe piața cimentului și pe zona de farmaceutice, a declarat, joi, președintele autorității, Bogdan Chirițoiu, într-o conferință de presă.

‘A fost un an cu investigații interesante. Am constatat cu surprindere că suntem ca număr de investigații finalizate anul trecut primii din Europa, adică avem cel mai mare număr de investigații finalizate în baza tratatului, că pe astea le contabilizează Comisia Europeană, și câteva au fost cu amenzi mari. Suntem la amenzi totale de peste 70 de milioane de euro. Două au fost mai mari – una pe piața cimentului, unde am sancționat cei trei mari producători de ciment din țară. E un caz și tehnic interesant, dar cred că e mai important pentru că e o industrie importantă, pentru că cimentul stă la baza materialelor de construcții și partea de construcții e zona care merge mai bine în economia noastră, care ne ajută în momentul de față să avem creștere economică pentru că avem investiții publice pe zona de construcții și e important să păstrăm un grad de concurență bun, atât între companiile care fac construcții – și avem investigații și pe zona asta- dar și în ceea ce privește materialele pe care le folosesc companiile astea care fac construcții. De asta acesta e un caz important’, a afirmat Chirițoiu.

Autoritatea de concurență a finalizat anul trecut 18 investigații, cele mai multe din ultimii șapte ani, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 368,54 milioane lei (73,7 milioane euro). Din această sumă, aproximativ 63% reprezintă sancțiuni aplicate pentru înțelegeri între companii.

Companiile amendate din piața cimentului, cu 217,9 milioane lei (43,7 milioane euro), sunt: Holcim România, Romcim și Heidelberg Materials România, pentru coordonarea politicilor de stabilire a prețurilor.

De asemenea, Consiliul Concurenței a amendat cu 128,4 milioane lei (25,81 milioane euro) compania Boehringer Ingelheim RCV Gmbh & Co KG (Austria), pentru abuz de poziție dominantă pe piața românească a medicamentelor destinate tratamentului bronhopneumopatiei cronice obstructive (BPOC).

‘Am avut un caz cu amenzi mari pe zona de farmaceutice. Boehringer e o preocupare mai veche pe care o avem de a nu lăsa companiile care au produse mai scumpe să blocheze intrarea în piață a produselor mai ieftine, așa-numitor produse generice’, a susținut șeful de la Concurență.

Totodată, 5,96 milioane lei (1,2 milioane euro) reprezintă amenzile totale date unui număr de șase companii active pe piața furnizării de carte, precum și Asociației Editorilor din România (AER), pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială, în timp ce Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF), din cadrul Consiliului Concurenței, a sancționat cu 3,49 milioane lei (aproximativ 700.00 euro) Grup Feroviar România pentru că nu a respectat măsurile impuse de organismul național de reglementare și nu a permis accesul tuturor operatorilor de transport feroviar la infrastructurile de servicii pe care le operează în stația CF Palas din zona Portului Constanța.

‘Consiliul Feroviar – știți că avem și o mică parte de reglementare, avem supraveghere navală și feroviară – a dat și el prima lui amendă, când a văzut că Grupul Feroviar Român, în mod repetat, nu a respectat ceea ce i-a spus: să dea acces la calea ferată gestionată în Portul Constanța și altor operatori feroviari. Deci, pentru nerespectarea acestei obligații, a fost impusă prima amendă de către Consiliul Feroviar’, a explicat Chirițoiu.

În plus, compania OKI Europe Limited a fost amendată cu 3,35 milioane lei (aproximativ 670.000 euro), pentru limitarea exporturilor și fixarea prețurilor de revânzare, precum și monitorizarea acestora, în perioada octombrie 2015 – martie 2020.

În ceea ce privește relația cu instanțele de judecată, rezultatele în instanță se înscriu în trendul ultimilor ani, 94% din hotărârile ICCJ fiind favorabile Consiliului Concurenței. În același timp, instanța de judecată a menținut 96% din valoarea amenzilor contestate.

‘În fine, în instanțe la nivel de decizii definitive lucrurile merg bine cum au mers în ultimii ani. Deci, gradul de succes la Înalta Curte e mare, atât din punct de vedere al cazurilor câștigate, atât din punct de vedere al fondului, deci confirmă instanța că s-a încălcat legea, cât și din punct de vedere al menținerii amenzilor stabilite de noi, pentru că știți că uneori instanța spune ‘da, au încălcat legea, dar amenda trebuie să fie mai mică decât ați stabilit-o voi’. În ambele privințe, lucrurile au mers bine anul trecut’, a subliniat Bogdan Chirițoiu.