Irineu Darău (USR): Adăugarea ministrului delegat la Ministerul Economiei, folosită pentru a exploda cheltuielile publice

Fostul ministru al Economiei Irineu Darău reproșează PSD faptul că vrea să se folosească de adăugarea unui post de ministru delegat pentru a crește cheltuielile ministerului.

‘Ironia face că exact luni, după mari bătălii în instanță ale PSD, asumat pe partid, au reușit să suspende și acea reorganizare pe care am făcut-o. O să vedem. Partea bună – i-am lăsat la cheie ministrului Zamfir o reorganizare pe care o poate face de azi, o reorganizare bună, care să facă un minister funcțional, cu fluxurile corecte, ca într-o corporație, și cu gestiunea resurselor umane. Văd (…) că se vrea o reorganizare doar prin adăugarea ministrului delegat. (…) Vor să se folosească de acea adăugare de ministru delegat pentru a putea exploda cheltuielile publice la Ministerul Economiei’, a spus el, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul USR.

Darău a adăugat că noul ministru al Economiei, Daniel Zamfir, va trebui să muncească ‘de dimineața până noaptea târziu’, nu să se țină de ‘prostii, acuzații și sabotaje economice’. În caz contrar, majoritatea proiectelor demarate de instituție vor ‘derapa’, a apreciat reprezentantul USR.

‘Voi fi un avertizor din toate aceste puncte de vedere. Acel minister, condus în mare parte de PSD, nu doar că era ineficient, ci era populat cu foarte mulți oameni din PSD, la fel și la companiile de stat. Transmit, așa cum am făcut-o și ca ministru, oamenilor corecți din minister, pe care i-am identificat, pe care i-am văzut, că nu trebuie să le fie frică. Se întâmplă multe în aceste zile, sunt oameni amenințați, sunt oameni înlocuiți. Eu spun atât: în România, dreptatea și reforma vor învinge. (…) Pentru binele administrației publice și ministerului, trebuie să nu-i lăsăm să pună din nou plapuma roșie, grea a pesedismului peste acest minister’, a declarat Darău.

El a menționat că, în mandatul său, au fost finalizate proiecte din PNRR în valoare de peste 900 de milioane de euro.

‘Pe turism am re-prioritizat niște proiecte, inclusiv OMD-urile. (…) Pentru antreprenori, fiindcă este una dintre misiunile principale ale acestui minister, am pus pe roți trei programe fundamentale: Startup Nation, SME Eco-Tech pentru IMM-uri și Femeia Antreprenor. Aceste programe toate erau fie blocate, fie neîncepute, când USR a ajuns la Ministerul Economiei’, a punctat Darău.

Totodată, a subliniat importanța îndeplinirii termenelor pentru programul SAFE, pas necesar pentru redresarea industriei de apărare românești.

‘Dacă până la 31 mai nu am fi semnat acele contracte și nu am fi finalizat acele negocieri, această localizare nu se mai întâmpla în România, iar achizițiile nu ar fi fost în România. Țin să atrag atenția asupra celor care dezinformează, Consider că cei care vor să saboteze proiectele SAFE și programul SAFE sunt fie rău intenționați, fie niște idioți utili în războiul hibrid al Rusiei’, a spus el.

De asemenea, a arătat că în mandatul său au fost demarate selecțiile pentru conducerea a 23 de companii de stat. Totodată, a fost deblocat programul geologic național, care nu putea fi derulat în lipsa normelor de aplicare.

‘La SADU 2 am inventat practic o investiție care nu exista, pentru ca acest SADU 2 se reînvie. La Cugir am făcut o capitalizare majoră de 131 de milioane de lei pentru modernizarea capacităților de producție, iar proiectul cu Rheinmetall de la Pirochim Victoria este pe roți, cu un calendar agreat, care trebuie și urmărit și îndeplinit’, a adăugat el.