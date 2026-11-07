Eurostat: România, printre țările UE cele mai scăzute cheltuieli cu protecția socială ca procent din PIB, în 2025

Cheltuielile totale cu protecția socială în Uniunea Europeană au ajuns anul trecut la 5.183 miliarde de euro, în creștere cu 4,9% comparativ cu 2024, potrivit datelor publicate vineri de de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Cheltuielile cu protecția socială au reprezentat 27,5% din PIB-ul Uniunii Europene în 2025, o creștere de 0,2 puncte procentuale (pp) față de 2024.

În rândul statelor membre UE, cele mai ridicate cheltuieli cu protecția socială ca procent din PIB au fost anul trecut în Austria (32,4%), Finlanda (32,2% din PIB) și Franța (32,1%), iar cele mai scăzute în Irlanda (11,7%), Malta (13,8%), Ungaria (16,7%) și România (17,06%).

Pe categorii de cheltuieli, în UE pensiile de vârstă au reprezentat aproape jumătate din totalul cheltuielilor cu protecția socială (41,5%, sau 2.152 miliarde de euro), urmate de cheltuielile pentru sănătate (30% sau 1.556 miliarde de euro). Alte categorii includ cheltuielile pentru familii și copii, pensiile de boală sau de urmaș, șomaj, excluderea socială, neclasificate în altă parte.

În 2025, cheltuielile cu protecția socială exprimate în euro au crescut în toate statele membre UE. Cele mai mari creșteri comparativ cu 2024 au fost în Croația (15,4%) Bulgaria (12,1%) și Lituania (11,6%), iar cele mai reduse creșteri în Grecia (0,6%), România (0,7%) și Finlanda (1,3%).