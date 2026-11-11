Italia: Producătorii de oțel își închid progresiv capacitățile de producție, din cauza costurilor ridicate cu energia

Marii producători italieni de oțel își închid progresiv capacitățile de producție, majorarea prețurilor la electricitate și gaze făcând operațiunile nesustenabile din punct de vedere economic, a anunțat marți Federația Întreprinderilor Siderurgice Italiene (Federacciai), transmite Reuters.

Asociația a atras atenția asupra problemelor legate de competitivitate ale producătorilor italieni de oțel, din cauza costurilor ridicate cu energia, comparativ cu rivalii din Europa.

Federacciai, care nu a dat publicității numele companiilor care opresc operațiunile, a avertizat asupra repercusiunilor pentru întreaga industrie, și a apreciat că industria siderurugică din Italia este printre cele mai decarbonizate din Europa, dar și printre cele mai afectate de costurile ridicate cu energia.

Pe fondul nivelului scăzut al gazelor din capacitățile de stocare și al perturbărilor provocate de războiul din Iran, prețurile de referință la gaze naturale pe piața europeană au depășit luna trecută pragul de 100 de euro pe megawat-oră (MWh), pentru prima dată după luna decembrie 2022.

Federacciai a anunțat că va solicita în următoarele zile o întâlnire cu sindicatele pentru a discuta situația și impactul asupra competitivității sectorului.

Luni, Guvernul italian a aprobat măsuri pentru reducerea impactului majorării facturilor la gaze pentru gospodării și companii, dar criticii spun că impactul va fi marginal.