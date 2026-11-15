Meta a primit o amendă usturătoare în Italia pentru accesarea de către Facebook a fotografiilor fără consimțământ ‘specific’

Compania-mamă a Facebook, Meta, a fost amendată cu 805 milioane de euro în Italia pentru accesarea de fotografii fără a obține consimțământul specific al utilizatorilor, a anunțat sâmbătă Autoritatea Italiană pentru Protecția Datelor Personale, relatează AFP.
Prin intermediul aplicației Facebook pentru dispozitivele Android, Meta a accesat fotografiile, videourile și metadatele asociate ale utilizatorilor italieni ‘fără a obține consimțământul specific și fără a-i informa în mod corespunzător’, a transmis autoritatea într-un comunicat de presă.
La sfârșitul lunii octombrie, Meta fusese deja obligată în New Mexico să plătească 25 de miliarde de dolari pentru inducerea în eroare a locuitorilor statului american respectiv timp de mai bine de un deceniu cu privire la utilizarea datelor lor, o sancțiune record pentru companie, care a denunțat-o ca fiind o ‘taxă’ asupra libertății de exprimare.
Noua sancțiune anunțată sâmbătă este, de asemenea, printre cele mai mari impuse vreodată de o autoritate italiană unui gigant tehnologic.
Amazon a fost amendată cu peste 1,1 miliarde de euro în 2021 pentru încălcarea legislației concurenței. Această sancțiune a fost ulterior redusă la 752 de milioane de euro, după un apel.
Și Meta poate face apel. Compania americană nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii sâmbătă după-amiază.
Sancțiunea împotriva Facebook se referă la funcția ‘Obțineți sugestii din galeria dvs.’, disponibilă din 2023, care sugerează fotografii și videouri din galeria telefonului utilizatorului ca idei de postare în timp ce acesta navighează.
Conform autorității italiene, Facebook solicita accesul la galerie printr-o singură permisiune valabilă pentru întreaga aplicație, precedată de o notificare generică (‘activați alte funcții’), care nu permitea utilizatorilor să înțeleagă faptul că autorizau și sugestii din galeria lor.
Meta va trebui acum, în special, să ‘solicite consimțământul printr-o cerere separată și specifică pentru această funcție și să le explice clar utilizatorilor la ce servește, că implică accesul la galerie și cum să o dezactiveze’.
Pentru a stabili cuantumul amenzii, autoritatea a explicat că a luat în considerare ‘numărul mare de persoane afectate’ (aproximativ 20 de milioane de utilizatori Android în Italia), durata încălcării, ‘care este încă în desfășurare pentru cei care nu au actualizat aplicația și pentru cei care și-au dat deja acordul sistemului’, precum și ‘cooperarea limitată a Meta în timpul anchetei’.
Amenda reprezintă aproximativ 0,4% din cifra de afaceri anuală a grupului, care a ajuns la 201 miliarde de dolari în 2025, cu un profit net de 60,5 miliarde de dolari.