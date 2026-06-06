Japonia vrea să construiască 14 reactoare nucleare până în 2050

Japonia analizează înlocuirea a până la 14 reactoare nucleare vechi cu unele noi până în 2050, a relatat vineri presa locală, în contextul în care autoritățile de la Tokyo se orientează din ce în ce mai mult către energia nucleară, la mai bine de 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, transmite AFP.

Proiectul, elaborat de Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei, vine într-un moment în care Japonia se străduiește să își asigure o capacitate suficientă de producție de energie electrică pentru a satisface cererea în creștere, impulsionată în special de tehnologiile emergente precum inteligența artificială, centrele de date și fabricile de semiconductori.

Conform unui plan de acțiune revizuit privind politica energetică nucleară, Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei speră să înlocuiască până la cinci reactoare vechi până în anii 2040, și alte nouă în deceniul următor, au relatat agenția de presă Kyodo și postul public de televiziune NHK.

Ar fi pentru prima dată când guvernul de la Tokyo ar stabili obiective precise pentru înlocuirea reactoarelor nucleare vechi, potrivit Kyodo. Planul urmează să fie prezentat vineri la o ședință de cabinet, a relatat presa locală, adăugând că guvernul condus de premierul Sanae Takaichi va analiza proiectul în această vară.

Industria energetică japoneză estimează că, până în 2040, țara se va confrunta cu un deficit de electricitate de aproximativ 5,5 milioane de kilowați, echivalentul producției a aproximativ cinci reactoare, a adăugat Kyodo.

Japonia și-a închis toate centralele nucleare după cutremurul și tsunamiul din 2011, care au provocat dezastrul de la Fukushima. Însă acum Japonia vrea să relanseze producția de energie nucleară pentru a-și reduce dependența de combustibilii fosili, a atinge neutralitatea emisiilor de CO2 până în 2050 și a satisface nevoile energetice în creștere care au legătură cu inteligența artificială.