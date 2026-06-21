Japonia ia în considerare investiții de 2.300 miliarde de dolari în 17 domenii cu perspective de creștere

Guvernul Japoniei ia în considerare până în anul 2040 stabilirea unui obiectiv pentru sectorul public și cel privat de a a investi 370.000 miliarde de yeni (2.300 miliarde de dolari) în 17 domenii cu perspective de creștere, au declarat sâmbătă pentru Kyodo surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Ținta va fi prezentată săptămâna viitoare, la o reuniune dedicată strategiei de creștere a Japoniei, care se concentrează, printre alte sectoare, pe AI (inteligența artificială), semiconductori, construirea de nave, aviație și spațiu.

Guvernul a calculat suma de 370.000 miliarde de yeni analizând previziunile de creștere ale piețelor pentru fiecare sector și planurile de investiții din sectorul privat.

Premierul Sanae Takaichi vrea să contruiască o economie puternică printr-o politică fiscală agresivă, Guvernul discutând de asemenea mai multe măsuri de reformă.