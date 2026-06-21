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Japonia ia în considerare investiții de 2.300 miliarde de dolari în 17 domenii cu perspective de creștere

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Guvernul Japoniei ia în considerare până în anul 2040 stabilirea unui obiectiv pentru sectorul public și cel privat de a a investi 370.000 miliarde de yeni (2.300 miliarde de dolari) în 17 domenii cu perspective de creștere, au declarat sâmbătă pentru Kyodo surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Ținta va fi prezentată săptămâna viitoare, la o reuniune dedicată strategiei de creștere a Japoniei, care se concentrează, printre alte sectoare, pe AI (inteligența artificială), semiconductori, construirea de nave, aviație și spațiu.

Guvernul a calculat suma de 370.000 miliarde de yeni analizând previziunile de creștere ale piețelor pentru fiecare sector și planurile de investiții din sectorul privat.

Premierul Sanae Takaichi vrea să contruiască o economie puternică printr-o politică fiscală agresivă, Guvernul discutând de asemenea mai multe măsuri de reformă.

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