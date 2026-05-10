Toyota – prima companie din Japonia care înregistrează vânzări anuale de de peste 50.000 miliarde de yeni

Vânzările Toyota Motor Corp în anul fiscal 2025 au crescut cu 5,5% față de anul precedent, la 50.680 miliarde de yeni (32,3 miliarde de dolari), devenind prima companie niponă care înregistrează vânzări anuale de de peste 50.000 miliarde de yeni, transmit Reuters și Kyodo.

În schimb, profitul net a scăzut cu 19,2%, la 3.850 miliarde de yeni, parțial în urma taxelor vamale americane, în timp ce profitul operațional a înregistrat un declin de 21,5%, la 3.770 miliarde de yeni, a anunțat cel mai mare producător auto din lume.

Vânzările grupului Toyota, inclusiv cele ale subsidiarelor sale Daihatsu Motor și Hino Motors, au crescut cu 2,5% în anul fiscal 2025, la 11,28 milioane de unități, datorită cererii solide pe principalele piețe, inclusiv Japonia.

Pentru actualul an fiscal, compania se așteaptă la un declin al profitului net de 22%, la 3.000 miliarde de yeni, și la un avans al vânzărilor de 0,6%, la 51.000 miliarde de yeni. Și profitul operațional ar urma să scadă cu 20,3%, la 3.000 miliarde de yeni. De asemenea, Toyota avertizează că impactul crizei din Orientul Mijlociu va fi de aproximativ 670 miliarde de yeni în actualul an fiscal.

Pe plan global, grupul Toyota estimează vânzări de 11,18 milioane de mașini, un declin de 0,9%.

Rezultatele și previziunile grupului nipon scot în evidență efectele crizei din Orientul Mijlociu, prețurile mai ridicate la energie determinând clienții să caute vehicule cu consum redus de combustibil.

Și alți producători auto au avertizat asupra efectelor războiului care afectează regiunea.

Conform calculelor Reuters, Toyota a rămas în 2025 cel mai mare producător auto din lume, pentru al șaselea an consecutiv, datorită cererii robuste de vehicule hibride în America de Nord, depășind rivalul german Volkswagen AG.