Karpaten Turism: ”Numărul românilor care vor călători în destinaţii exotice se dublează în sezonul 2023-2024”

Agenţia de turism Karpaten Turism estimează, până la finalul lui 2023, peste 200.000 de turişti pentru care vor fi operat vacanţa în acest an şi vânzări totale în valoare de 170 milioane de euro. Compania arată că numărul românilor care vor călători în destinaţii exotice se dublează în sezonul 2023-2024. Agenţia de turism relansează zborurile charter către Maldive, iar o vacanţă porneşte de la 1.399 euro/persoană.

”Numărul românilor care vor călători în destinaţii exotice se dublează în sezonul 2023-2024. Karpaten Turism, una dintre cele mai mari agenţii de turism din România, relansează zborurile charter către Maldive. Acestea vor fi operate între decembrie 2023 şi martie 2024 cu Airbus 321 NEO LR, cel mai nou şi performant avion din flota HiSky, iar durata zborului direct este de 8 ore, cu plecare din Bucureşti”, anunţă compania.

Preţurile pornesc de la 1.399 euro/persoană, în funcţie de hotelul şi de opţiunile de masă alese.

”Suntem încrezători că tot mai multe persoane vor alege Insulele Maldive şi în acest sezon, dovadă stă succesul din 2020, când am lansat, în premieră, un zbor către Maldive în plină pandemie. În mai puţin de 3 zile am vândut un avion întreg şi am fost nevoiţi chiar să suplimentam cu încă două zboruri iar apoi am operat zboruri săptămânale, în colaborare cu Tarom şi GullivAir, pe tot parcursul sezonului. De atunci destinaţiile exotice au devenit o opţiune tot mai frecventă pentru concedii. Anul acesta am fost motivaţi să relansăm zborurile charter către Maldive din dorinţa de a le oferi turiştilor români pachete premium la un raport calitate – preţ avantajos, la fel cum oferă toţi turoperatorii din vestul Europei. Facem eforturi pentru a contracta cât mai multe hoteluri şi a le oferi turiştilor cele mai bune servicii în vacanţele pe care le aleg, graţie parteneriatelor de lungă durată cu furnizorii noştri”, a spus Alexandru Mărginean, manager general Karpaten Turism – Divizia Turism Extern.

În sezonul de iarnă 2022-2023, peste 12.000 de români şi-au rezervat o vacanţă către destinaţiile exotice din portofoliul agenţiei. Astfel că peste 90% din totalul capacităţii de anul trecut a fost vândut, acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care compania a luat decizia de a suplimenta numărul de curse charter in sezonul toamna-iarna 2023-2024, până la 21.000 de locuri disponibile.

Turoperatorul pune la dispoziţia românilor şi alte chartere către destinaţii exotice. Astfel că, săptămânal, sunt operate zboruri din Bucureşti către Kenya, Zanzibar şi Dubai, dar şi către alte destinaţii de vacanţă populare în timpul acestui sezon, precum Hurghada şi Sharm el Sheikh din Egipt, Turcia şi Tunisia, dar şi Laponia, Finlanda în perioada sărbătorilor de iarnă.

În 2023, Karpaten Turism a crescut capacitatea pentru zborurile charter cu 30%, lansând zboruri charter din 15 aeroporturi către unele dintre cele mai îndrăgite destinaţii de români.

Până la finalul lui 2023, compania estimează peste 200.000 de turişti pentru care vor fi operat vacanţa în acest an şi vânzări totale în valoare de 170 milioane de euro.