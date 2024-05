Foxconn a obţinut vânzări record în aprilie şi şi-a reiterat estimările privind creşterea veniturilor în trimestrul doi

Compania Foxconn din Taiwan, cel mai mare producător de electronice pe bază de contract din lume şi cel mai mare fabricant al telefoanelor iPhone ale Apple, a reiterat duminică că se aşteaptă la o creştere a veniturilor în trimestrul al doilea şi a raportat vânzări record pentru luna aprilie, transmite Reuters.

Foxconn a afirmat într-un comunicat că al doilea trimestru din acest an ”rămâne un sezon tradiţional în afara vârfului şi că produsele majore intră într-o perioadă de tranziţie, între produsele vechi şi cele noi”.

Dar a adăugat: ”Perspectivele operaţiunilor pentru al doilea trimestru sunt aşteptate să arate atât o creştere trimestrială, cât şi de la an la an”.

Comunicatul nu a detaliat şi compania nu a oferi previziuni numerice.

Compania, numită oficial Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a declarat că veniturile din aprilie au atins 510,9 miliarde de dolari taiwanezi (15,83 miliarde de dolari), cea mai mare cifră înregistrată pentru aceeaşi perioadă, care reprezintă o creştere anuală de 19%.

Veniturile din produsele sale de produse electronice inteligente de larg consum, inclusiv telefoanele inteligente, au arătat în aprilie ”o creştere semnificativă” de la an la an.

Cererea puternică de servere de inteligenţă artificială (AI) a generat, de asemenea, ”o creştere puternică” în luna aprilie a anului trecut pentru segmentul de produse cloud şi de reţea, a adăugat compania.

Datele lunare privind vânzările vin înaintea apelului Foxconn privind veniturile din primul trimestru, de pe 14 mai.

Foxconn a raportat anterior că, pentru primul trimestru, veniturile au scăzut cu 9,6% de la un an la an, până la 1.322 miliarde dolari taiwanezi, sub performanţa anticipată de LSEG SmartEstimate, de 1.401 miliarde dolari taiwanezi.

Primul trimestru este în mod tradiţional mai liniştit decât cel precedent, sezonul în care companiile de tehnologie din Taiwan se întrec pentru a furniza smartphone-uri, tablete şi alte produse electronice unor furnizori importanţi, cum ar fi Apple, pentru perioada de vacanţă de sfârşit de an de pe pieţele occidentale.

Rezultatele trimestriale şi previziunile Apple au depăşit, joi, aşteptările modeste, iar CEO-ul Tim Cook a declarat că creşterea veniturilor îşi va reveni în trimestrul curent.

În martie, Foxconn a adoptat o perspectivă mult mai optimistă pentru acest an, afirmând, la apelul privind veniturile din trimestrul patru, că se aşteaptă la o creştere semnificativă a veniturilor, determinată de cererea în expansiune pentru servere AI.

Acţiunile Foxconn au crescut cu aproape 50% în acest an, în comparaţie cu un câştig de 13% pentru piaţa mai largă.

(1 USD = 32,2800 dolari taiwanezi)