Letonia a devenit unul dintre primii cinci importatori de cereale rusești

Letonia, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, a devenit unul dintre primii cinci importatori de cereale rusești în actualul sezon, în pofida relațiilor politice tensionate, pe măsură ce Moscova își redirecționează exporturile de cereale dinspre bazinul Mării Azov și al Mării Negre către porturile de la Marea Baltică, transmite Reuters.

Potrivit firmei de consultanță ProZerno, în perioada iulie-octombrie anul curent, Letonia a importat 431.700 de tone de cereale rusești. Iranul a rămas cel mai mare cumpărător de cereale rusești în această perioadă, importând 1,716 milioane de tone, grație unor achiziții semnificative de orz și porumb.

Rusia și-a reconfigurat rutele pentru exporturile de cereale, după ce transporturile prin bazinul Mării Azov și al Mării Negre, principalul coridor de export, au fost paralizate de la jumătatea lunii august.

În acest context, porturile adânci de la Marea Baltică au devenit principala rută pentru exporturile de cereale rusești, în special pentru grâu. Conform operatorului feroviar din Rusia și firmei de analiză în domeniul cerealelor Rusagrotrans, ruta baltică a fost utilizată pentru 65% din exporturile de cereale rusești în luna septembrie.

Exporturile de cereale sunt direcționate atât prin porturile rusești de la Marea Baltică, cât și prin porturile din statele baltice, în principal din Letonia.

Estonia a interzis tranzitul cerealelor rusești pe teritoriul său, iar, la începutul acestei luni, statele baltice au propus ca Uniunea Europeană să interzică exporturile de cereale rusești prin spațiul comunitar.

În paralel, transporturile de cereale rusești prin Marea Caspică au înregistrat și ele o creștere accentuată, majoritatea încărcăturilor fiind destinate Iranului.

Egiptul, cândva cel mai mare importator de grâu rusesc și o destinație cheie pentru transporturile de cereale din regiunea Mării Negre, a importat 1,35 milioane de tone de cereale rusești în perioada iulie-octombrie, conform ProZerno.

Topul primilor cinci cumpărători de cereale rusești în acest sezon este completat de Azerbaidjan, care a importat 545.000 de tone, și Nigeria cu 420.900 de tone.