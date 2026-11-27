România a solicitat Germaniei o ‘prezență consistentă’ pe teritoriul său, inclusiv prin capabilități militare, în contextul incidentelor cu drone din regiunea Mării Negre, a declarat joi, la Berlin, ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său german, Johann Wadephul.

‘Un punct esențial pe agenda de discuții de astăzi a vizat securitatea României în contextul incidentelor cu care ne confruntăm. Rusia și-a intensificat provocările, așa cum se poate observa în regiunea Mării Negre. Acțiuni hibride, încălcări constante ale spațiului aerian, atacuri asupra navelor civile și acte de sabotaj. În calitate de aliați, trebuie să rămânem vigilenți și să identificăm în strânsă coordonare modalități de a răspunde adecvat. I-am prezentat domnului ministru perspectiva noastră asupra situației de securitate la Marea Neagră. Am subliniat faptul că Marea Neagră trebuie să rămână prioritară pe agenda NATO și UE. Am discutat pe larg despre necesitatea consolidării capacității de descurajare și a posturii de apărarea NATO pe Flancul estic’, a arătat ministrul român.

El a precizat că România este statul cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina și cel mai expus incidentelor generate de război.

‘Securitatea Mării Negre și a României este esențială pentru stabilitatea întregii Europe. De aceea am solicitat astăzi o prezență germană consistentă în România, inclusiv prin capabilități. Am discutat astfel cu omologul german despre inițiativele fanion ale abordării strategice a Uniunii Europene, inclusiv despre hub-ul de securitate maritimă la Marea Neagră pe care îl vom găzdui. Este un proiect cheie menit să îmbunătățească nivelul de conștientizare a situației maritime. Germania este indispensabilă în acest demers și am invitat pe partenerii germani să participe la acest hub. Am discutat totodată despre continuarea sprijinului pentru Ucraina. Am convenit-o cu omologul meu asupra nevoii menținerea asistenței, atât în plan bilateral, cât și prin inițiativele europene și în context NATO, la care Germania și România participă. Susținem puternic eforturile de pace în Ucraina, în special încetarea focului în Marea Neagră’, a declarat șeful diplomației de la București.

El a adăugat că România a adoptat măsuri interne pentru creșterea eficienței dispozitivului de apărare.

‘Am văzut că România se află printre statele aliate care a interceptat și a reușit să doboare cele mai multe drone până acum. Practic, întregul nostru aparat de securitate acționează eficient pentru a respinge aceste provocări. În plus, suntem într-o coordonare foarte bună cu NATO și cu aliații noștri pentru a aduce un plus de capabilități în România până când capabilitățile pe care le-am comandat deja prin diferite programe vor veni. Au fost deja mai mulți aliați care au venit în România și acordă de sprijin și sunt convins că vor veni mai mulți. Astăzi am vorbit și cu ministrul Wadephul despre viitorul cooperării cu Germania în acest sens’, a mai spus Neculăescu.

Johann Wadephul a subliniat că Germania și România sunt parteneri de încredere atât în Uniunea Europeană, cât și în NATO, și a reafirmat solidaritatea Berlinului cu statele riverane Mării Negre afectate de atacurile rusești.

‘Incidentele recente din Marea Neagră ne-au arătat cât de importante sunt alianțele noastre. Germania este solidară cu România și cu celelalte țări riverane la Marea Neagră care au fost afectate de atacurile rusești. Un lucru este clar, nu putem accepta atacurile cu drone asupra navelor comerciale, prin urmare NATO își va intensifica angajamentul în regiune. Iar Rusiei transmitem un mesaj clar: Nu avem nevoie de declarații abstracte privind disponibilitatea acestei țări de negocieri, ci de pași concreți care să dovedească această disponibilitate. De pildă, un astfel de pas ar fi un armistițiu la Marea Neagră. De ce? Pentru că nu este vorba doar de securitatea țărilor riverane, ci și de securitatea alimentară a oamenilor din Sudul global, care suferă la rândul lor, de pe urma războiului de agresiune al Rusiei, fără să fie implicați în vreun fel în acest context’, a punctat ministrul german, potrivit traducerii.

El a amintit că Uniunea Europeană își asumă responsabilitatea pentru o regiune sigură la Marea Neagră.

‘Un element important este strategia noastră pentru Marea Neagră prin Centrul de Securitate Maritimă din România și Bulgaria, menit să îmbunătățească schimbul de informații, să monitorizeze marea în timp real și să emite alerte timpurii, dar și de a proteja infrastructura critică. Angajamentul nostru implică la Marea Neagră și securitatea Ucrainei, coridoarele de solidaritate sunt mai importante ca niciodată pentru că asigură ca cerealele din Ucraina să ajungă pe piețele mondiale. Mulțumesc României pentru eforturile extraordinare în acest sens, mai ales știind și conștienți fiind de faptul că România este una dintre țările deosebit de afectate de pe urma strategiei Rusiei de extindere a conflictului armat’, a mai spus Wadephul.

Ministrul german a afirmat că țara sa a înțeles ‘gravitatea amenințării’ și a amintit contribuțiile Berlinului la securitatea Flancului estic al NATO.

‘Am participat la misiunea de poliție aeriană în România și începând din decembrie vom trimite cinci avioane Eurofighter în Estonia. În Lituania avem o brigadă. Toate acestea sunt contribuții concrete la securitatea aliaților noștri, fie că este vorba de țările baltice, de Polonia sau de România. Securitatea noastră este indivizibilă și este o sarcină comună europeană’, a afirmat Johann Wadephul.