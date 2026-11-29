Rusia a extins interdicția exportării combustibilului pentru aviație, inclusiv carburant cumpărat pe bursă, până în martie 2027, a anunțat vineri Guvernul de la Moscova, transmite Xinhua.

Extinderea va intra în vigoare la 1 decembrie 2026, și va rămâne în vigoare până la 31 martie 2027, prelungind actuala interzicere a exporturilor introdusă în iunie și care urma să expire în 30 noiembrie.

Măsura este menită să stabilizeze piața internă de combustibili și să asigure aprovizionarea fiabilă și neîntreruptă. Interdicția nu se aplică livrărilor combustibilului pentru aviație încheiate în temeiul unor acorduri interguvernamentale internaționale, a informat Guvernul de la Moscova.

În această vară Rusia s-a confruntat cu întreruperi ale aprovizionării cu carburant, după repetate atacuri cu drone ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești, ceea ce a determinat Guvernul să introducă o serie de restricții la export.