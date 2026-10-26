Lindt recunoaşte că a scumpit excesiv ciocolata şi a pierdut clienţi

Producătorul elveţian de ciocolată Lindt & Sprüngli a supraestimat capacitatea consumatorilor de a suporta majorările de preţuri, ceea ce a afectat cererea şi rezultatele companiei, a recunoscut preşedintele executiv Ernst Tanner, la câteva zile după înlăturarea directorului general din cauza performanţelor nesatisfăcătoare, transmite Reuters.

Într-un interviu acordat publicaţiei NZZ am Sonntag, Tanner a explicat că dificultăţile grupului au fost provocate în mare măsură de evaluarea greşită a pieţei germane, unde creşterile de preţuri au determinat consumatorii să reducă achiziţiile.

”Am evaluat greşit modul în care clienţii vor reacţiona la majorările de preţuri. După ce cotaţiile cacao au atins niveluri istorice începând din 2024, am vrut să transferăm aceste costuri suplimentare către consumatori. Am supraestimat însă cât de mult puteam creşte preţurile fără să afectăm cererea”, a declarat Tanner.

El a admis că produsele Lindt au devenit prea scumpe pentru o parte dintre consumatori în ultimele luni, ceea ce a determinat compania să îşi revizuiască strategia comercială.

Acţiunile Lindt & Sprüngli au pierdut peste 25% din valoare de la începutul anului, după ce producătorul elveţian şi-a redus estimările privind creşterea afacerilor în 2026, pe fondul cererii slabe.

Declinul a fost urmat de schimbarea conducerii executive, compania anunţând săptămâna trecută plecarea directorului general, pe fondul îngrijorărilor privind performanţa grupului.

Cu toate acestea, Tanner a respins ideea că Lindt s-ar afla într-o criză generalizată şi a susţinut că acţiunile companiei sunt în prezent subevaluate.

”Lindt & Sprüngli, în ansamblu, nu este în criză. În America şi în Orientul Îndepărtat ne vom atinge şi anul acesta obiectivele de creştere de 6% până la 8%”, a afirmat preşedintele executiv.

Compania a redus deja preţurile unor produse pentru a stimula volumele vândute şi ar putea aplica noi ieftiniri pe măsură ce cotaţiile cacao vor reveni la niveluri mai apropiate de cele normale.

Tanner, în vârstă de 80 de ani, care a condus Lindt în calitate de director general între 1993 şi 2016 şi ocupă funcţia de preşedinte de peste trei decenii, a respins sugestiile că ar trebui să se retragă.

El a declarat că mai are de îndeplinit obiective importante pentru redresarea companiei şi că va lua în considerare retragerea după stabilizarea situaţiei.

Preşedintele executiv a exclus concedierile la nivelul întregului grup, subliniind că Lindt intenţionează să continue dezvoltarea afacerilor.

Totuşi, compania va trebui să aplice măsuri de economisire, iar bonusurile angajaţilor din regiunea Germania–Elveţia–Austria vor fi afectate, deoarece obiectivele de performanţă nu au fost îndeplinite.