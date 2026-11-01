Producătorii de ciocolată au parte de o ”sperietură” de Halloween, pe măsură ce consumatorii americani reduc cheltuielile

Consumatorii americani cheltuiesc mai puțin pe dulciurile de Halloween comparativ cu anii precedenți, pe fondul presiunilor pe partea de costuri, dar și de interesul în creștere pentru opțiuni cu un conținut scăzut de zahăr și gustări diferite de dulciurile tradiționale, o provocare majoră pentru producătorii de ciocolată Hershey și Mondelez, transmite Reuters.

Datele furnizate de compania de cercetare a pieței NIQ arată că vânzările de ciocolată pentru Halloween au scăzut cu 33,1 milioane de dolari în ultimele două luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cea mai mare scădere din ultimii trei ani. Declinul se datorează aproape în întregime scăderii vânzărilor de ciocolata cu lapte, în timp ce vânzările de ciocolată albă au rămas constante, iar cele de ciocolată neagră au înregistrat o ușoară creștere.

Anterior, firma Hershey, producătorul dulciurilor Reese’s, și firma de analiză a datelor Morning Consult au precizat, într-un raport din luna august, că două treimi dintre părinți cumpăraseră deja dulciuri pentru Halloween încă din timpul verii.

Directorul general de la Hershey, Kirk Tanner, a declarat joi că firma are nevoie ca, în zile importante de dinaintea sărbătorii de Halloween, consumatorii să fie prezenți la cumpărături. Declarația vine după ce compania și-a revizuit obiectivele privind creșterea vânzărilor în acest an.

Creșterea vertiginoasă a prețurilor la cacao i-a forțat producătorii de dulciuri să majoreze prețurile în ultimii trei ani. Cu toate acestea, cotațiile la cacao au scăzut acum sub 3.000 de dolari pe tonă, după ce în 2024 au atins un nivel record de 12.000 de dolari în 2024.

Ritmul de creștere a prețurilor plătite de consumatori ar trebui să încetinească semnificativ la începutul anului viitor, pe măsură ce scăderea prețurilor la cacao se va reflecta de-a lungul lanțurilor de aprovizionare, a declarat David Branch, manager de la Wells Fargo Agri-Food Institute. Între timp, producătorii reformulează produsele și reduc conținutul de ciocolată pentru a face economii, a adăugat el.

În paralel, atenția acordată de consumatori alegerilor mai sănătoase schimbă oferta de pe rafturile cu dulciuri, fiind impulsionate de utilizarea tot mai frecventă a medicamentelor pentru slăbit din clasa GLP-1, precum și de campania ”Make America Healthy Again” (”Să facem America sănătoasă din nou” – n.r.) a administrației Trump.

”Cumpărătorii fac alegeri foarte diferite în ceea ce privește dimensiunea ambalajului, prețul și tipul de produs”, a declarat Chris Costagli, analist specializat pe piața de alimente și băuturi nealcoolice în cadrul NIQ.

Vânzările de produse în ambalaje mici au crescut cu 24%, în timp ce vânzările pentru toate formatele mai mari sunt în scădere.

”Observăm o creștere a cererii pentru dulciuri care sunt promovate ca având puțin zahăr, conținut redus de zahăr sau fiind complet lipsite de zahăr”, a explicat Sally Lyons Wyatt, vicepreședinte la Circana.

Compania Mondelez abordează această provocare în mod direct. Joi, Mondelez a anunțat achiziția companiei Undercover Snacks, ale cărei gustări crocante din quinoa, acoperite cu ciocolată, sunt promovate sub sloganul ”ingrediente sănătoase deghizate”.

Producătorul de iaurturi Chobani promovează mesajul ”fără ingrediente înfricoșătoare” pentru produsul său special de Halloween. ”În ziua de azi, oamenii devin tot mai conștienți de ceea ce conțin, sau nu conțin, alimentele pe care le consumă”, a declarat directorul pentru inovație de la Chobani, Niel Sandfort.

Halloween-ul este, de obicei, o sărbătoare asociată cu răsfățul culinar, a explicat Lindsay Haut, director la firma de investiții Verlinvest, însă consumatorii își schimbă acum modul în care aleg să se răsfețe. ”Pe de o parte, optează pentru variante care ar putea fi mai sănătoase, iar pe de altă parte, reduc cantitățile, alegând porții mai mici”, a precizat Haut.