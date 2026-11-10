Listarea Anthropic ar putea doborî recordul stabilit de SpaceX

Anthropic, gigantul din domeniul AI (inteligența artificială), caută o evaluare de aproximativ 1.300 miliarde de dolari în Oferta Publică Inițială (IPO), în pofida temerilor privind sustenabilitatea investițiilor AI, transmite AP.

Creatorul modelului de inteligență artificială Claude a informat marți organismul de reglementare că vinde 825 milioane de acțiuni, la un preț evaluat între 70 și 78 dolari per titlu. În urma listării, Anthropic ar putea obține peste 61 miliarde de dolari.

Compania ar urma să-și facă debutul pe Wall Street luna aceasta. Anthropic ar putea doborî recordul stabilit cu prilejul listării publice inițiale a SpaceX.

Compania spațială a lui Elon Musk deține în prezent recordul pentru cel mai mare IPO din istorie, după ce în luna iunie a strâns 86 miliarde de dolari, la o evaluare de 1.770 miliarde de dolari.

În urma listării, Anthropic ar avea acces la resurse substanțiale pentru a-și accelera expansiunea și investițiile.

Veniturile companiei au depășit 16 miliarde de dolari în primul semestru din 2026, de 14 ori veniturile din perioada similară din 2025, dar nu a înregistrat încă profit. Acțiunile ar urma să fi listate pe Nasdaq sub simbolul ANT.

Fondată în 2021 de foști angajați OpenAI, inclusiv frații Dario și Daniela Amodei, startup-ul Anthropic cu sediul în San Francisco s-a remarcat prin prioritizarea instrumentelor AI pentru dezvoltatori, cum ar fi asistentul său de programare Claude Code, dominând astfel cel mai profitabil segment al inteligenței artificiale.