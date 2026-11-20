Startup-ul american Anthropic a ajuns la o evaluare de peste 2.000 miliarde de dolari, după ce acțiunile au crescut în debutul lor la Bursa de la New York, investitorii grăbindu-se să dețină o participație în prima companie listată la bursă din domeniul tehnologiei de vârf AI, transmite Reuters.

Fiind primul dezvoltator major de modele AI care se listează la bursă, Oferta sa publică inițială (IPO) a depășit precedentul record, stabilit în luna iunie de compania SpaceX a lui Elon Musk, care a strâns aproximativ 75 de miliarde de dolari cu prilejul IPO-ului.

În deschiderea ședinței bursiere de joi, acțiunile au deschis la 111,5 dolari, cu 34% mai mult decât prețul IPO, de 83 dolari, după ce firma a atras 81,31 miliarde dolari în cea mai mare Ofertă publică inițială din istorie. Ulterior, acțiunile se tranzacționau la 105,11 dolari.

Frenezia provocată de această listare, alături de rezultatele raportate de Nvidia, indică faptul că industria a depășit cele două mari teste cu care se confrunta săptămâna aceasta, scrie Reuters.

Cererea puternică pentru titlurile Anthropic vine după recentele vânzări masive de acțiuni din sectorul tehnologic și oferă speranță unui sector în care euforia s-a atenuat în ultimele săptămâni.

‘Am văzut această săptămână ca un referendum privind AI. Nvidia ne dă motive de optimism, iar Anthropic este pe punctul de a ne arăta apetitul investitorilor pentru viitoarea generație de companii AI’, a afirmat Jake Behan, director în cadrul firmei Direxion, înaintea debutului Anthropic.

Conducerea Anthropic, creatorul chatbotului Claude, a semnalat că ar putea accesa piețele de obligațiuni.

‘La un moment dat în viitor, sperăm să avem un rating de tip investment grade, iar datoria este un instrument care este disponibil pentru noi și mi-ar plăcea să-l folosim în viitor’, a afirmat directorul general Dario Amodei, într-un interviu acordat CNBC.

Anthropic a vândut 980 milioane de acțiuni la 83 dolari fiecare, evaluând IPO peste intervalul inițial de 70 – 78 dolari. Câștigurile de pe urma IPO ar putea ajunge la 93,5 miliarde de dolari dacă intermediarii financiari își exercită integral opțiunea de a achiziționa acțiuni suplimentare.

În prezent, cifra depășește 107 miliarde de dolari, inclusiv cu suma suplimentară de 26 miliarde de dolari obținută printr-un plasament privat. Investitorii din plasamentul privat sunt AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia și TSMC.

În plus, Anthropic se va alătura clubului giganților cu o capitalizare bursieră de mii de miliarde de dolari, alături de Microsoft, Apple și Nvidia.

Acțiunile Anthropic intră la tranzacționare într-un context dificil pentru acțiunile din sectorul AI. În ultimele săptămâni, producătorii de cipuri și companiile de servicii cloud, care au atras sute de miliarde de dolari pentru a-și finanța planurile masive de investiții, s-au confruntat cu presiuni cauzate de îngrijorările privind evaluările, de costurile tot mai mari ale infrastructurii AI și de plecarea neașteptată a lui Jensen Huang de la Nvidia, o figură centrală în dezvoltarea sectorului.

În același timp, Anthropic s-a confruntat cu întrebări legate de perspectivele sale și de capacitatea de a menține o creștere rapidă, pe măsură ce concurența în domeniu se intensifică.