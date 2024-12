Longines deschide un nou boutique în Promenada Mall București

Longines și-a extins prezența în România prin deschiderea unui nou boutique în Promenada Mall București, prin partenerul CELLINI România. Noul spațiu exclusivist, dedicat iubitorilor de ceasuri, reunește colecții remarcabile, cu tradiție.

Promenada Mall își propune să redefinească experiența de shopping, aducând mai aproape de vizitatorii săi branduri de renume internațional și produse exclusiviste. Prin deschiderea boutique-ului Longines, centrul comercial continuă să își consolideze poziția ca destinație de top pentru cei care apreciază rafinamentul, oferind acces la bijuterii și ceasuri de lux care completează perfect un stil de viață sofisticat.

Printre modelele disponibile în noul boutique se regăsesc:

Mini DolceVita – Aduce un omagiu eleganței, cu un design inspirat de un model iconic din 1927. Cu carcase dreptunghiulare discrete și opțiuni rafinate, aceste ceasuri exprimă subtilitatea unui stil atemporal.

– Aduce un omagiu eleganței, cu un design inspirat de un model iconic din 1927. Cu carcase dreptunghiulare discrete și opțiuni rafinate, aceste ceasuri exprimă subtilitatea unui stil atemporal. Conquest – Cu o tradiție de 70 de ani, această colecție îmbină designul contemporan cu funcționalitatea, fiind alegerea ideală pentru cei care apreciază un stil de viață activ. Modelele din această linie adaugă un plus de versatilitate și rafinament.

– Cu o tradiție de 70 de ani, această colecție îmbină designul contemporan cu funcționalitatea, fiind alegerea ideală pentru cei care apreciază un stil de viață activ. Modelele din această linie adaugă un plus de versatilitate și rafinament. Master Collection – Recunoscută pentru complexitatea detaliilor, precum funcția Moonphase, colecția îmbină tradiția cu inovația

Magazinul marchează o etapă importantă pentru Promenada Mall, care continuă să ofere experiențe exclusiviste de shopping prin integrarea brandurilor premium în portofoliul său. Astfel, noul spațiu nu este doar un punct de achiziție, ci și o invitație la descoperirea artei orologeriei, punând accent pe calitate, tradiție și design contemporan.

Despre Promenada Mall

Cu un mix de branduri de renume internațional și o gamă bogată de restaurante și servicii, Promenada pune la dispoziția clienților o experiență completă de shopping. Având un design modern în linie cu arhitectura urbană din zona de nord a capitalei, Promenada Mall este situat pe Calea Floreasca nr 244-246, Sector 1 București, cu acces facil la mijloacele de transport public, într-una din cele mai moderne zone ale orașului.

Promenada găzduiește peste 150 de magazine, printre care se numără branduri premium precum Coccinelle, LIU JO, GUESS, Musette, Intimissimi, Kultho, Bijuteria Teilor, grupuri de renume ca Inditex, cu brandurile Massimo Dutti, Oysho,

ZARA, ZARA HOME, Bershka și Stradivarius, Peek & Cloppenburg, Lunet, Murmur, în exclusivitate în România, Chic Chic Urban Fashion, magazine pentru copii, de sport, frumusețe și timp liber. Ofertei de magazine i se adaugă o gamă largă de servicii precum Asian Vitality SPA, The BAR Salon, Salon Yvonne, Floria, Needle Atelier de retuș, ECO CLEAN, Diamond Car Wash și o varietate de servicii bancare.

Terasa verde, de peste 4000 mp este o adevărată oază urbană, care invită vizitatorii la relaxare și oferă modalități variate de petrecere a timpului liber – proiecții de film, spectacole de teatru, concerte în aer liber și alte evenimente dedicate publicului. Restaurantul Trickshot oferă mai mult decât experiențe culinare, cuprinzând și activități de petrecere a timpului liber – biliard și bowling. Clienții au la dispoziție și Clubul de Health & Fitness World Class, ce oferă membrilor acces la facilități și echipamente premium.

Cei care preferă modalitățile de transport prietenoase cu mediul vor găsi la Promenada singurele Tesla Superchargers din țară (nivelul -2) și alte stații de încărcare disponibile în parcarea subterană.

Cellini Romania

CELLINI este prima retea de magazine de bijuterii si ceasuri din Romania. CELLINI si-a castigat reputatia de lider de piata in distributia si comercializarea produselor de lux ca urmare a dorintei de a oferi produse de calitate ale unor prestigioase marci de bijuterii si ceasuri. CELLINI este partenerul exclusiv in Romania al unor marci prestigioase de bijuterii, precum Fabergé, Damiani, Henri Maillardet, Casato, Leo Pizzo, Meister, Yoko London, Coscia, la care se adauga marci de ceasuri, recunoscute pentru calitatea si excelenta lor, precum Omega, Hublot, TAG Heuer, Zenith, Longines sau Tissot. Pe langa aceste branduri de renume, Cellini ofera astazi si propria colectie de bijuterii cu diamante si pietre pretioase montate exclusiv in aur de 18kt de catre artizani italieni.

Inca din 1999, anul in care primul magazin CELLINI s-a deschis in Bucuresti, produsele si serviciile sale au devenit sinonime cu originalitatea si calitatea, cele doua valori care stau la baza strategiei noastre de afaceri. Magazinele CELLINI si centrul de service autorizat de cele mai prestigioase companii producatoare de ceasuri, reflecta pasiunea si dorinta de a dezvolta nivelul pietei locale si de a creste odata cu exigentele clientilor. In prezent Cellini Romania opereaza atat magazinele sub brandul propriu, cat si monobrandurile TAG Heuer, Omega, Zenith, Hublot si Longines Promenada.