Florin Popa, Orange România: Anul trecut facturile la energie au fost de patru ori mai mari

Printre cele mai mari provocări cu care se confruntă centrele de date se numără facturile foarte mari la energie și lipsa de specialiști, au declarat unii dintre cei mai cunoscuți manageri din domeniu în cadrul celei de-a cincea ediții a DataCenter Forum, eveniment dedicat pieței de data centere și cloud din Romania.

Evenimentul organizat de Tema Energy pe 16 mai, la Face Convention Center, București, a adus speakeri din România, dar și din afara țării, din instituții și companii precum Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Oficiu Național al Registrului Comerțului, Orange România, ClusterPower, Star Storage, Uptime Insitute, Cisco, HPE, APC, Eneria, Rittal și Lefdal Mine, cel mai mare centru de date din Europa – construit într-o mină.

“Încercăm să aducem cât mai mult zona tehnică aproape de administrație. Deja avem cadrul legislativ pentru zona de cloud guvernamental, un proiect în valoare de 560 milioane de euro. Vom avea patru centre de date, vom avea un cloud hibrid, compus dintr-un cloud privat și unul public. Cele patru centre date vor susține acest cloud privat în care vom avea aplicațiile guvernamentale de interes major. Totodată aducem un concept nou în administrația românească – cel de marketplace de soluții de cloud și ne dorim să vă avem alături cu cât mai multe soluții pentru adminstrația publică”, a afirmat Eduard Mititelu, secretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

“Întreagă activitate a ONRC se desfășoară în sistem computerizat. Cele patru registre de bază pe care le gestionăm – Registrul Comerțului, Buletinul Procedurilor de Insolvență, Registrul Litigiilor și Registrul Beneficiarilor Reali – sunt în sistem computerizat. Nimic nu se realizează în format hârtie. Astfel că această caracteristică a activității noastre ne obligă să ne uitam în viitor și în permanență să actualizăm sistemul informatic integrat care asigură întreagă activitate a instituției. De exemplu, pe Registrul Comerțului gestionam la finalul lunii martie peste 1,6 milioane de profesioniști activi (persoane juridice și fizice)”, a declarat Valentina Burdescu, director general al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Valentina Burdescu a mai spus că înainte de pandemie în jur de 10% din activitatea ONRC se desfășura în sistem online, iar după pandemie acest procent a ajuns la un procent de 45%, printre cele mai digitalizate segmente fiind cele legate de furnizarea de informații din Registrul Comerțului, date statistice și eliberarea de copii pentru diverse documente.

De la înființarea Registrului Comerțului (în 1990) și până la finalul lunii martie au fost înregistrate 23 de milioane de operațiuni de înregistrare (înmatriculări, mențiuni, dizolvări, radieri). Dintre acestea, aproximativ 3,7 milioane au fost înmatriculări (înființări de firme), 17 milioane de mențiuni și 1,8 milioane de radieri de societăți. Acestea operațiuni nu cuprind activitățile interne, adică acele activități pe care ONRC le face că urmare a acestor înregistrări: furnizare de informații, eliberare de copii, rapoarte istorice, date statistice.

“Societatea și economia digitala nu se pot dezvolta fără existența unor centre de date publice și private. Centrele de date sunt inima economiei digitale sau «casa unde stau norii», fundația a tot ce numim IT, cloud computing, inteligență artificială”, a declarat Mihai Manole, CEO al Tema Energy, organizatorul evenimentului și unul dintre cei mai mari jucători din industria centrelor de date.

Cătălin Păunescu, CEO și fondator al Star Storage, a spus că anul trecut a înregistrat o cerere cu 55% mai mare decât în 2021 pentru serviciile oferite. Păunescu a adăugat că anul trecut facturile la energie pentru centrul de date al Star Storage au fost de trei ori mai mari și că discuțiile cu clienții sunt în general despre disponibilitate și costuri, aceștia fiind mai puțin interesați, în acest moment, de zona de sustenabilitate și energie verde.

“Orange România are șapte centre de date mari: două în Cluj, două în București, două la Brașov și unul la Timișoara. Georedundanța este un factor foarte important pentru care clienții ne aleg și, de asemenea, capacitatea de colocare și de a oferi IaaS (Infrastructure as a Service) în combinație cu oferta de rețea. În ceea ce privește provocările, am fost afectați de creșterea costurilor cu energia. Deși am crescut numărul de elemente de rețea și de mașini virtuale, am făcut numeroase optimizări, și astfel am reușit să avem un consum la fel ca în 2019. Dar costurile cu energia au fost de patru ori mai mari în aceleași condiții de consum. Cred că sunt foarte puține businessuri care au trecut prin acest nivel de provocare când au crescut costurile cu energia. Toate aceste centre de date trebuie să meargă continuu, clienții trebuie să rămână conectați, să utilizeze aplicații. Centrele de date sunt mereu în priză, nu ai posibilitatea de a face economii în mod tradițional. Un prim pas făcut a fost instalarea de panouri solare, în peste 300 de site-uri și două centre mari, prin care reușim să asigurăm circa 80% din energia consumată în timpul zilelor cu soare. La nivelul grupului Orange, planurile sunt însă să devenim neutri ca amprentă de carbon, până în 2024” a explicat Florin Popa, B2B Director Orange România.

La eveniment a fost prezent și Jorn Skaane, CEO al Lefdal Mine, unul dintre cele mai mari centre de date verzi din Europa, cu o suprafață de peste 120.000 mp și deschis într-o fosta mină din nordul Norvegiei. Acesta a descris centrul de date pe care îl conduce ca pe un oraș subteran.

“Compania minieră care a lucrat aici a decis să închidă mina după 40 de ani. Și atunci au lăsat aceste spații uriașe, disponibile în interiorul muntelui. De asemenea, afara este Nordfjorden, unul dintre cele mai mari fiorduri din Norvegia, cu o adâncime de peste 500 de metri, care este soluția perfectă pentru răcire. Suntem înconjurați de energie 100% regenerabilă, atât hidro, cât și eoliană. Iar energia este, practic, cele mai important ingredient pentru un centru de date. Cel mai mare atu al nostru, aș spune, este faptul că ne aflăm în interiorul unui munte, într-un loc unde suntem înconjurați de energie electrică, sigură, scalabilă și ieftină. Dar asta este și o provocare pentru a-i face pe clienți să accepte mutarea echipamentelor într-un loc atât de îndepărtat”, a spus Jorn Skaane. Unul dintre clienții reprezentativi ai Lefdal Mine este Mercedes Benz.

Cosmin Georgescu, CEO al Cluster Power, primul centru de date hyper-scalabil care are capacități de inteligență artificială din România, a amintit că data center-ul construit lângă Craiova este cea mai mare investiție în domeniu (36 milioane de euro) la nivel regional. Centrul de date a obținut anul trecut acreditarile Tier III pentru desing și construcție din partea Uptime Institute,cea mai prestigioasă institutie in domeniul data centerelor la nivel mondial.

“Această poziționare a noastră ca prim jucător important în regiune a avut impact în ceea ce privește harta disponibilă pe site-ul Uptime Institute unde se văd centrele de date din toată lumea și, iată, prin această certificare, România a apărut pe hartă. Lucrul acesta face bine industriei, am atras foarte mult atenția asupra României și face bine celorlalte centre de date și investițiilor din piață”, a explicat Cosmin Georgescu, CEO Cluster Power.

La DataCenter Forum 2023 au participat peste 400 de persoane, la care se adaugă cei care au urmârit online conferința de presă.

Pe lângă conferință, DataCenter Forum a inclus o expoziție de tehnologie, sisteme și soluții software adresate acestui domeniu. La eveniment a fost expus un data center mobil complet funcțional, și totodată, în premieră, un generator electric pe bază pe hidrogen.

DataCenter Forum este singurul eveniment dedicat pieței de centre de date și cloud din România, acesta reunind cei mai importanți jucători din industrie, de la investitori și proprietari de centre de date la specialiști, proiectanți, consultanți.

Evenimentul este organizat de Tema Energy, lider al pieței de centre de date din România, cu expertiză recunoscută în sisteme de power supply și alte soluții complexe de engineering. Ediția a V-a a evenimentului a fost organizată în colaborare cu unii dintre cei mai mari producători de profil la nivel global, printre care APC by Schneider Electric, Vertiv, Rittal, Reichle & de Massari, Aksa, Bachmann, Securiton si Uptime Institute.