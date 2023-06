Marele proiect al unui antreprenor în serie

După ce a investit milioane de euro în visul de a schimba modul în care mergem cu mașina, trotineta sau avionul, antreprenorul în serie Iulian Pădurariu vrea acum să revoluționeze piața sistemelor electronice.

Imaginează-ți că, dacă acum, când o mașină de spălat se strică, uneori se repară alteori se aruncă, într-un viitor destul de apropiat, mașina de spălat va „ști” că un senzor de rotație nu mai funcționează corespunzător și va fi capabilă să își adapteze funcționarea și eventual să își comande automat un nou modul pentru controlul rotației, evitând să mai fie aruncată.

Acesta nu este vreun scenariu din serialul Black Mirror, ci normalitatea la care lucrează, în prezent, antreprenorul în serie Iulian Pădurariu alături de inginerii cu care a fondat startupul elevețian FlècheTech. „Practic, noi creăm sisteme electronice care se vindecă singure, iar pe partea de beta-testing ne ajută inclusiv o echipă de programatori din Cluj. Cu acest proiect am participat și la un incubator de afaceri din Singapore, unde am fost foarte încurajați. Chiar un fost angajat Google ne-a spus că ne va ajuta, pentru că el vrea foarte mult să existe chestia asta în lume”, spune antreprenorul. Mai precis, auto-vindecarea prin design se referă la conceperea și dezvoltarea sistemelor și mașinilor (roboților) care au capacitatea încorporată de a-și detecta și remedia automat problemele, fără a fi nevoie de intervenția umană.

În era construirii echipamentelor prin intermediul unor tehnologii precum învățarea automată și inteligența artificială, conceptul de auto-vindecare prin design devine tot mai important. Acesta presupune integrarea algoritmilor de învățare automată și a automatizării avansate în structura lor, astfel încât acestea să fie capabile să-și detecteze și să-și rezolve problemele în mod autonom. De exemplu, un sistem automatizat de producție ar putea detecta o defecțiune a unei componente și să comande înlocuirea acesteia sau să oprească operațiunile respective pentru a preveni eventualele daune sau probleme suplimentare.

Mașini care generează mașini

Auto-vindecarea prin design vine cu multiple beneficii, cum ar fi reducerea timpului de nefuncționare a mașinilor și sistemelor, creșterea eficienței și productivității, precum și reducerea costurilor de mentenanță și intervenție umană. Prin integrarea capacității de auto-vindecare în design-ul mașinilor, se realizează o autonomie sporită și o adaptabilitate la problemele și schimbările de mediu, facilitând astfel evoluția către mașini care pot construi și repara alte mașini într-un mod eficient și autonom. Cu FlècheTech, Iulian Pădurariu a anunțat, de curând, că vrea să obțină 800.000 franci elvețieni în finanțare pre-seed pentru a revoluționa procesul de prototipare al plăcilor de circuit electronice.

„Noi construim acum un sistem radical nou pentru prototiparea circuitelor electronice. Procesul tradițional presupune câteva iterații, iar fiecare iterație este fragilă, expusă la erori (de montaj sau de calcul) și generatoare de multe deșeuri electronice. Noua abordare pleacă de la o interfață extrem de intuitivă prin care specificațiile funcționale exprimate prin limbaj obișnuit se transformă în componente care apoi sunt conectate, validate și cotate automat de către software. La final, utilizatorul trimite fișierul către unitatea de producție agreată de unde va primi prin curier componentele electronice sau placa gata montată”, explică Iulian Pădurariu.

Aplicabilitățile sunt extrem de variate, de la automatizări casnice ce pot fi făcute de pasionați fără cunoștințe specifice de electronică, până la echipamente complexe cu capacitate de auto-vindecare. „Auto-vindecare poate fi realizată din faza de prototipare prin intermediul sistemelor integrate de diagnosticare și remediere, care sunt capabile să monitorizeze constant starea componentelor electronice și să efectueze acțiuni corective automat (de re-rutare pe circuite redundante) sau să trimită alerte pentru intervenție umană”, mai spune Iulian Pădurariu.

Antreprenoriat în serie

Pentru Iulian Pădurariu, „sharing is caring”. Toate businessurile în care s-a implicat, până acum, au la bază conceptul de sharing. Atunci când nu lansează startupuri, co-pilotează unul din cele 6 avioane PS-28 Cruiser, cu două locuri din flota Cruiser Aviation, un business pe care l-a co-fondat în 2018, în urma unei investiții totale de 1,5 milioane euro, din care 700.000 euro bani proprii. Cruiser Aviation oferă servicii de închiriat avioane mici clienților care vor să urmeze cursurile școlii de zbor sau să se antreneze.

Că are antreprenoriatul în sânge, o dovedește și faptul că, încă de foarte devreme, pentru el fiecare problemă identificată devenea instant o oportunitate. „Așa am reușit să învăț, în vacanța de vară din clasa a 10-a, engleză, pentru că aveam disponibil un post de traducător part-time”. Câțiva ani mai târziu, pe băncile facultății fiind, atunci când erau campionatele sportive, tânărul Pădurariu vindea bere sau iaurt, seara lucra la un chioșc din zona Unirii, iar ziua mergea la cursuri. Așa se face că, la un moment dat, a văzut la metrou un afiș care anunța intrarea pe piață a McDonalds. „Veneau americanii și căutau personal! Interviul a fost scurt, întâi m-au întrebat dacă știu engleză – știam din clasa a 10-a, pe urmă dacă aveam pașaport. Aveam. Deja eram high-profile și m-au trimis imediat în Polonia pentru a-mi face training”, își amintește astăzi. Când au văzut că are cunoștințe de Excel și le-a automatizat mai multe procese, mai ales pe cel prin care se făcea program angajaților, a tot preluat diverse taskuri. „Nici nu mai știu exact cum se numea postul meu de atunci, parcă operator manager consultant și aveam în grijă 5 restaurante”. Pe urmă, trei ani mai târziu, când două fonduri de investiții cumpărau gigantul industriei chimice, Policolor, a făcut trecerea pe postul de Marketing Director. Unde a rămas din 1998 până în 2000. Aici, pentru producătorul de lacuri și vopsele pentru construcții a lansat, la începutul anilor 2000, vopseaua Spor, „Vopsești cu Spor”, foarte avangardistă pentru România acelor vremuri. Din 2001 până în 2005, Iulian Pădurariu a ocupat postul de Marketing Director la Murfatlar, unde a lansat pe piață Unirea. „Pentru că salariul era mic, am stabilit și un procent de bonus din vânzări. Infim. De pildă dacă ei făceau 1 milion, eu primeam 1%. Și s-au făcut vânzări de multe milioane până în 2005, așa mi-am luat prima casă în București. Uneori sunt și surprize de astea. După succesul ăsta cu Unirea am deschis biroul de consultanță de business”, spune antreprenorul.

Carieră bogată de antreprenor

De-a lungul timpului, a avut mai multe afaceri, printre care un business online care oferea consultanță firmelor cu cifre de afa¬ceri sub 10.000 de euro, Contakeeper. Ulterior, a fost co-fondator al agenției de publicitate Marks, implicându-se și în Human Finance – în care deținea un pachet de 20% –, o platformă care-i ajută pe antreprenori să obțină finanțări, lansată alături de cei doi foști executivi ai Băncii Transilvania, Ionuț Pătrăhău și Andrei Dudoiu. În 2019, s-a lansat SeedBlink, un business derviat din Human Finance, prima platformă de equity crowdfunding dezvoltată în România care se concentra pe investiții de dimensiuni reduse în ecosistemul local al startupurilor, unde Iulian Pădurariu a rămas în acționariat, până în 2021.

Iulian Pădurariu a absolvit Academia de Studii Economice (ASE), Facultatea de Management, și are un MBA de la WU Exe¬cutive Academy din Viena. El se consideră „fit” pentru „sportul ăsta, de-a antreprenoriatul”. Spune că a învățat că este mai ușor de gestionat orice tip de risc cu parteneri. De la idee la modelul de business ai nevoie de un anumit tip de research, când ai identificat și focusul tău este pe a crește, creierul tău funcționează altfel. Lui îi place să dezvolte startupuri, iar când acestea cresc, obișnuiește să se retragă din acționariat și să înceapă altele și altele, neobosit. „Pentru mine o problemă înseamnă o foarte mare oportunitate”.

După Pony Car Sharing, din acționariatul căruia a ieșit în 2018, a co-fondat Flow în 2019, un sistem de sharing de trotinete electrice, în urma unei investiții de aproximativ un milion de euro. Trotinetele din flota Flow erau importate din China, au integrat un hardware special pentru sistemul de sharing și costau 500 de euro/bucată. Aici, spune că a fost founder de început, până s-a implementat infrastructura pentru Flow.

Iulian Pădurariu a plecat în urmă cu 16 ani din țară, după ce și-a vândut casa și mașina, propunându-și la acea vreme ca timp de zece ani să locuiască în diferite orașe ale lumii, pentru a înțelege și alte culturi. Dar și noi modele de business.