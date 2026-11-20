Prim-ministrul are cuvântul decisiv asupra deciziilor importante ale Guvernului, însă existența unui filtru de avizare la nivelul vicepremierului este benefică, a declarat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întrebat despre noile atribuții primite de Marian Neacșu.

‘Cred că e foarte important că, asupra deciziilor importante, să avem o consultare cât mai bună în interiorul Guvernului. Bineînțeles că domnul prim-ministru are cuvântul decisiv, dar este foarte bine că există și un filtru la nivelul vicepremierului’, a afirmat Alexandru Nazare, într-o discuție cu jurnaliștii la Parlament.

Întrebat despre necesitatea avizului vicepremierului Marian Neacșu pentru proiectele de rectificare bugetară, ministrul Finanțelor a precizat că propunerile privind bugetul și măsurile guvernamentale vor fi făcute în consultare atât cu vicepremierul, cât și cu premierul.

‘Noi, oricum, o să facem propunere atât pe buget cât și pe măsuri în consultare, atât cu vicepremierul cât și cu premierul’, a precizat Nazare.

Totodată, întrebat dacă premierul Luca Niculescu are cuvântul decisiv în chestiunile guvernamentale, ministrul Finanțelor a răspuns: ‘Domnul Luca Niculescu are cuvântul decisiv’.

Decizia premierului Luca Niculescu prin care sunt stabilite atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu, ministrul Afacerilor Interne, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al României.

Potrivit documentului, Marian Neacșu avizează, în calitate de viceprim-ministru, proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere, printre care Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății.

De asemenea, vicepremierul asigură coordonarea funcțională a zece ministere și a ministrului delegat pentru învățământ preuniversitar. Acesta coordonează și instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și are atribuția de a-l informa permanent pe prim-ministru în legătură cu aplicarea prevederilor deciziei.