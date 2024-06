Măsurători perfecte pentru un viitor sustenabil

La 20 mai 1875 se semna, la Paris, Convenția Metrului, care avea ca obiectiv asigurarea uniformității unităților de măsură și a măsurărilor în lume. Deși nu multă lume conștientizează, tratatul diplomatic internațional a jucat un rol esențial în dezvoltarea economiei globale și a influențat puternic domenii precum sănătatea sau cercetarea. Pentru a marca acest punct de referință în istorie, an de an, la 20 mai se sărbătorește Ziua Mondială a Metrologiei. Pentru a fi ancorat în prezent și pentru a pregăti vitorul, evenimentul din 2024 a stat sub semnul sustenabilității.

E greu de imaginat istoria fără unități și instrumente de măsură. Raportarea greutăților, a lungimilor și a timpului sunt elemente esențiale în evoluția umanității. Un reper în toată această evoluție, care a susținut dezvoltarea societății moderne, este semnarea Convenției Metrului. „În fiecare an, la 20 mai, se sărbătoreşte, în cel puțin 80 de țări, Ziua Mondială a Metrologiei, ca o expresie a efectelor pozitive, incomensurabile, a adoptării Convenţiei Metrului, la 20 mai 1875, tratat diplomatic care are ca obiectiv asigurarea conformității unităților de măsură şi a măsurărilor, perfecționarea Sistemului Metric”, explică prof. univ. dr. ing. Dr.h.c Fănel Iacobescu, preşedinte al Organismului Național de Acreditare al României și preşedinte al Societății Române de Măsurări. Reputatul specialist este și membru al Consiliului General al Confederației Internaționale a Măsurărilor și membru al Consiliului Director al Organismului național de standardizare – ASRO.

Activitate cu multă responsabilitate

Așa cum știm cu toții, Metrologia este știința măsurării. Totuși, trebuie luat în calcul că vorbim de o știință, una complexă, iar lucrurile sunt mult mai vaste decât ne închipuim. „Metrologia, Acreditarea şi Standardizarea sunt cei trei actori ai infrastructurii calității. În evaluările pentru acreditare, în evaluarea conformității, în general, trasabilitatea metrologică și etalonarea sunt elemente esențiale”, arată prof. univ. dr. ing. Dr.h.c Fănel Iacobescu. Fenomenul este mai ușor de înțeles dacă ne îndreptăm atenția spre domeniul sănătății. Analizele și investigațiile medicale sunt extrem de importante în stabilirea oricărui diagnostic, iar obținerea rezultatelor corecte se dovedește esențială pentru viața și sănătatea pacienților. Conform legilației, europene și naționale, organismul național de reglementare, RENAR, are un rol fundamental în toată această ecuație, fiind garantul respectării tututor normelor.

Un viitor pe măsură

Toate evenimentele din ultima perioadă demonstrează clar că omenirea trebuie să facă eforturi mai mari pentru a se asigura că resursele sunt folosite într-un mod rațional. „Anul acesta, în concordanţă cu preocupările majore la nivel global, cele două organizații internaţionale de metrologie științifică și legală au stabilit ca tematică sustenabilitatea”, a anunțat profesorul Iacobescu, care a și explicat ce resorturi au stat la baza deciziei. „Conform unei accepțiuni generale, sustenabilitatea este un proces socio-economic având ca scop dezvoltarea durabilă respectiv capacitatea societății de a exista și dezvolta, fără a epuiza resursele natural pentru generațiile viitoare. Prin măsurări trasabile, de exactitate corespunzătoare, și acreditarea organismelor de evaluare a conformității (încercări, inspecție, certificare, validare și verificare) se asigură încredere în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite”, a încheiat reputatul specialist.