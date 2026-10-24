Ministerul Energiei anunţă că în perioada următoare, activitatea se va concentra pe pregătirea sistemului energetic pentru sezonul rece

Ministerul Energiei anunţă, vineri, că în perioada următoare, activitatea instituţiei se va concentra pe pregătirea sistemului energetic pentru sezonul rece, protejarea consumatorilor vulnerabili şi identificarea unor soluţii concrete pentru combaterea sărăciei energetice.

”Ministrul Energiei, domnul Dumitru Chisăliţă, a participat astăzi la şedinţa Guvernului României. În perioada următoare, activitatea Ministerului Energiei se va concentra pe pregătirea sistemului energetic pentru sezonul rece, protejarea consumatorilor vulnerabili şi identificarea unor soluţii concrete pentru combaterea sărăciei energetice”, transmite Ministerul Energiei.

În paralel, rămân prioritare creşterea capacităţilor de producere a energiei, accelerarea investiţiilor, dezvoltarea unui mix energetic echilibrat şi extinderea capacităţilor de stocare, menţionează instituţia.

Ministerul Energiei spune că ”va pune accent pe decizii fundamentate pe date şi analize tehnice, precum şi pe un dialog constant cu specialiştii din sectorul energetic, organizaţiile sindicale şi reprezentanţii societăţii civile”.

”Aceste obiective presupun colaborare, continuitate şi muncă susţinută, inclusiv dincolo de activitatea vizibilă publicului, astfel încât eforturile instituţionale să se concretizeze în rezultate pentru cetăţeni şi pentru economia României”, subliniază ministerul Energiei.