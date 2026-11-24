Rezervele înmagazinate de gaze naturale sunt, în acest an, cu până la 10% mai mici decât erau în 2025, dar România este în Top 5 la nivel european, a declarat, marți, într-o conferință de presă, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

‘Săptămâna trecută am fost la o întâlnire, la Parlament, în care directoarea Institutului Național de Meteorologie spunea că vom avea o iarnă cu două grade mai caldă decât ultimele ierni. Până la urmă, cred că fie că e mai rece, fie că e mai cald, noi trebuie să fim pregătiți. Elementul numărul unu este ca România să fie pregătită pentru iarna care va veni. Din acest punct de vedere, într-adevăr, rezervele de gaze ale României în momentul de față sunt cu circa 10% sub momentul anului 2025, dar, în același timp, suntem în top 5 la nivel european din perspectiva gradului de înmagazinare gaze naturale. Adică, dacă la nivel european rezervele sunt până la 20% mai mici decât cum erau în 2025, România nu stă la nivelul anului 2025, dar stă mult mai bine decât foarte multe țări din Uniunea Europeană’, a subliniat Chisăliță.

Potrivit ministrului, România ar putea lua în calcul și alte modalități de a suplini nevoia de energie, dacă situația o va impune.

‘România, până în 2022, zeci de ani, avea cantitatea de gaze înmagazinată undeva la jumătate față de cât are în momentul de față și a reușit să treacă fiecare iarnă. Asta înseamnă că totuși stăm bine, gândindu-ne la ce era în urmă cu 5-6 ani, la consumurile care erau cu 10-15% mai mari decât avem în momentul de față. Ca atare, în perioada iernii, nu văd neapărat o problemă din acest punct de vedere, dar nu exclud nici să existe, așa cum a existat în fiecare iarnă, o perioadă de câteva zile cu temperaturile foarte, foarte scăzute, care să determine necesitatea de a găsi anumite variante pentru a acoperi cererea de gaze înmagazinată. Ne gândim și la import, ne gândim și la alte modalități care pot să fie luate în considerare. În general, problema României este că are vârful de consum pe o durată foarte scurtă, dar cu scăderi bruște de temperatură și care face ca și consumul să crească foarte, foarte mult. Inerția sistemului, de foarte multe ori, nu permite alte abordări decât importul pe termen scurt. Este o modalitate în care sistemul a fost proiectat în urmă cu 60-70 de ani și așa funcționează el în momentul de față’, a precizat ministrul Energiei.