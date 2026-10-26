Ministrul Apărării: Printre prioritățile mandatului meu se numără dezvoltarea capacităților de detectare și contracarare a dronelor

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, a declarat duminică, la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană ”Locotenent Gheorghe Mociorniță”, cu prilejul Zilei Armatei Române, că printre prioritățile mandatului său se numără ”dezvoltarea capacităților de detectare și contracarare a amenințărilor reprezentate de drone, precum și operaționalizarea hub-ului de securitate la Marea Neagră”.

”Printre prioritățile mandatului meu se numără dezvoltarea capacităților de detectare și contracarare a amenințărilor reprezentate de drone, precum și operaționalizarea hub-ului de securitate la Marea Neagră, în vederea consolidării capacității de prevenire și răspuns la provocările de securitate din regiune. Vom urmări aceste obiective împreună cu partenerii strategici, cu aliații din NATO și cu partenerii europeni. Militarii au nevoie de echipamente moderne, de pregătire și de condiții bune pentru a-și îndeplini misiunile, iar datoria noastră este să răspundem acestor nevoi și să respectăm drepturile celor care servesc sau au servit în Armata României”, a spus ministrul.

Oprea a transmis respectul și încrederea sa militarilor de la Baza 86 Aeriană de la Borcea care au fost implicați, în acest an, în misiuni de neutralizare a dronelor intrate în spațiul aerian românesc.

”Dacă generațiile de militari pe care le omagiem astăzi au luptat pentru eliberarea teritoriului național, generației dumneavoastră îi revine responsabilitatea de a apăra ceea ce ei au câștigat și de a contribui, alături de aliații noștri, la prevenirea oricărui nou conflict. Dumneavoastră, militarii de aici, de la Baza aeriană 86, cunoașteți direct implicațiile războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care continuă de aproape cinci ani la granițele României. Misiunile de supraveghere și apărare a spațiului aerian, alertele repetate și intervențiile pentru identificarea și interceptarea dronelor vă solicită permanent pregătirea, vigilența și capacitatea de reacție. Recent, piloții români aflați la manșa aeronavelor F16 decolate de aici au doborât două drone de atac deasupra Mării Negre, după ce acestea pătrunseseră în spațiul aerian național. În total, cinci drone au fost doborâte în acest an de piloții de la Borcea, iar o a șasea – de piloții spanioli aflați la manșa aeronavelor F18. O altă dronă a fost doborâtă de voi în spațiul aerian aliat. Aceste reușite excepționale demonstrează pregătirea militarilor noștri și cooperarea cu aliații pentru apărarea spațiului aerian al României și al NATO. Îi felicit pe piloții care au executat aceste misiuni și pe toți care au contribuit la îndeplinirea lor: personalul tehnic, radiolocatoriștii, controlorii de trafic aerian și militar din structurile de comandă și control. În spatele rezultatului, se află munca unei întregi echipe, căreia îi datorăm respect și încredere”, a afirmat ministrul Apărării.

Ștefan Radu Oprea a făcut referire și la importanța continuității între generații în vederea consolidării instituției militare.

”Armata înseamnă și continuitate între generații. Experiența celor care au participat la misiuni internaționale, pregătirea militarilor aflați astăzi la datorie și alegerea tinerilor de a urma o carieră militară contribuie la consolidarea instituției militare. Avem responsabilitatea de a construi pentru acești tineri un parcurs profesional în care pregătirea, competența și rezultatele să fie recunoscute, iar asumarea responsabilității să deschidă perspective de afirmare”, a declarat Oprea.

La final, ministrul Apărării le-a mulțumit militarilor români pentru profesionalism, curaj și devotament, familiilor acestora – pentru că împart exigențele și sacrificiile acestei profesii și a transmis aprecierea sa pentru veteranii de război și militarii în rezervă sau în retragere.

La ceremonia oficiată la Baza 86 Aeriană de la Borcea a fost prezent și președintele României, Nicușor Dan.