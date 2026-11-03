Radu Oprea afirmă că a cerut Corpului de Control să verifice contractele din Programul SAFE ”în primul rând pentru transparenţă”

Ministrul Apărării, Radu Oprea, afirmă că a trimis Corpul de Control pentru verificări privind contractele din Programul SAFE ”în primul rând pentru transparenţă”. ”I-am întrebat pe colegii din Ministerul Apărării Naţionale dacă ofertele au fost analizate în minister pentru contractele semnate de către Ministerul Apărării Naţionale. Răspunsul a fost că nu. Răspunsul a fost că toate aceste oferte şi companiile au mers cu ofertele la Cancelaria Prim-ministrului”, susţine Radu Oprea.

„Am promis la audierile din Parlament că voi fi transparent. Am cerut contractele, sunt voluminoase, evident că nu puteam să le verific singur pe toate şi am simţit nevoia să semnez ordinul pentru Corpul de Control ca să facă acest audit, dacă vreţi, al felului în care au fost pregătite contractele de achiziţie. Pentru că sunt două chestiuni distincte. Unul este contractul de achiziţie, cel pe care îl semnează MApN-ul sau MAI-ul sau celelalte instituţii de forţă din România, iar a doua chestiune se cheamă Acordul de Cooperare Industrială care este la Ministerul Economiei. Cele două sunt legate între ele pentru că nu poţi recepţiona bunurile din contractul tău de achiziţie, MApN-ul în cazul lui, îl poţi recepţiona doar dacă ai şi certificatul de cooperare industrială, Ministerul Economiei certifică că acele 40, 50, 60 de procente… Tema este ca acele procente să nu fie doar o declaraţie politică, ca ele să fie locuri de muncă în România, să fie transfer de tehnologie”, a afirmat Radu Oprea, luni seară, la TVR.

El nu a precizat când se pot încheia verificările, arătând că „este un timp pe care l-au cerut cei de la Corpul de Control”.

„În momentul ăsta au intrat în verificări. Nu pot să le dau un termen de o zi, două, trei, cinci. Trebuie să verifice ceea ce le-am solicitat. Adică să verifice ceea ce au cerut cu armele, caracteristicile tehnice ale fiecărui echipament se regăsesc în caietele de sarcini şi se regăsesc în contractele încheiate, că valorile sunt valori de piaţă, pentru că ei au avut studii, cel puţin pe maşina de luptă a infanteriei şi pe arma de asalt ştiu sigur că au avut astfel de studii. Şi noi făcusem la Ministerul Economiei astfel de studii şi atunci e o valoare care este cât de cât cunoscută. Şi să facem această verificare că lucrurile sunt în conformitate cu necesităţile pe care Armata le are”, a adăugat ministrul Apărării.

El a susţinut că principalul motiv pentru care a solicitat verificarea contractelor este transparenţa.

„În primul rând am trimis pentru transparenţă. (…) Deciziile s-au luat la Cancelaria Prim-Ministrului, într-un grup de lucru din care făcea parte ministrul Economiei de la acea vreme, domnul Miruţă, domnul Dărău, domnul Jurca, ei erau acolo pentru a lua decizii. I-am întrebat pe colegii din Ministerul Apărării Naţionale dacă ofertele au fost analizate în minister pentru contractele semnate de către Ministerul Apărării Naţionale. Răspunsul a fost că nu. Răspunsul a fost că toate aceste oferte şi companiile au mers cu ofertele la Cancelaria Prim-Ministrului. Deci felul în care s-a luat decizia trebuie analizat acolo, la Cancelaria Prim-Ministrului. Pe mine însă mă interesează ca să verific că în Ministerul Apărării Naţionale procedurile au fost corecte şi să vin transparent şi să spun ce am găsit acolo”, a explicat Radu Oprea.

„Ceea ce eu vreau să verific este că, din punctul de vedere al nevoilor Ministerului Apărării Naţionale de dotare a diverselor arme, ceea ce vom achiziţiona este corespunzător. Lucrul acesta mă interesează”, a adăugat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Oprea, a anunţat, joi, că a trimis Corpul de Control la DGARM, structura specializată din cadrul Ministerului Apărării care se ocupă cu achiziţiile echipamentelor, pentru a verifica contractele din SAFE.