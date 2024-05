Ministrul Finanţelor: Programul de fertilizare in vitro continuă şi în 2024

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, majorarea bugetului Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse pe anul 2024 cu suma de 150 milioane lei credite de angajament şi 5 milioane lei credite bugetare astfel că programul de fertilizare in vitro continuă şi în 2024, a anunţat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

„Programul de fertilizare in vitro continuă şi în 2024. Am promis în luna martie că sunt parte din această misiune, de a sprijini demersurile pentru ca programul să continue. Azi sunt încântat să confirm că ne-am ţinut promisiunea făcută. Mai întâi am instituit un mecanism pentru relocarea creditelor de angajament, măsură crucială pentru a asigura flexibilitatea financiară necesară derulării programului. Ulterior, am realizat mecanismul pentru ca astăzi să fie aprobată în Guvern majoarea bugetului Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse pe anul 2024 cu suma de 150 milioane lei credite de angajament şi 5 milioane lei credite bugetare”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Banii provin din Fondul de rezervă bugetară şi vor ajuta 10.000 de familii, a subliniat Boloş.